Ürgüp'te 10 yıl önce öldürülen yaşlı çift davasında sanıklar suçlamaları reddetti

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde 10 yıl önce yaşlı çiftin öldürülmesiyle ilgili açılan davanın duruşması bugün Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Soruşturma aşamasında cinayeti işlediği yönündeki suçlamalarla tutuklanan Özkan Teryaki ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan annesi Nimet Teryaki, mahkemedeki savunmalarında suçlamaları kabul etmedi.

Olay, 6 Ocak 2016 tarihinde Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde meydana geldi. İ.T. (74) ile eşi F.T. (79), tek katlı bahçeli evlerinde av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Yapılan incelemelerde cinayetin 5 Ocak 2016 tarihinde saat 20.00 sıralarında işlendiği değerlendirildi. O gece bölgede etkili olan şiddetli fırtına ve olumsuz hava şartları nedeniyle silah seslerinin çevrede duyulmadığı belirtildi. Cinayetin ardından jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Bölgedeki güvenlik kameraları incelendi, aile bireyleri ve olayla bağlantılı olabilecek kişilerin ifadeleri alındı, çok sayıda adreste arama gerçekleştirildi. Olay yerine ilk ulaşan isimlerden biri olan maktullerin torunu E.T.'nin kıyafetlerinde yapılan kriminal incelemede mont kolunda barut izi tespit edilmesi üzerine şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı. Ancak E.T., yaklaşık 14 ay tutuklu kaldıktan sonra delil yetersizliği nedeniyle Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraat etti.

Dosyanın faili meçhul kalmasının ardından olay, faili meçhul cinayetlerin yeniden ele alınması kapsamında tekrar incelenmeye başlandı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından dosyanın tüm detayları yeniden değerlendirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında aile içerisindeki bazı ifadelerdeki çelişkiler üzerinde duruldu. Ö.T.'nin olay sonrası psikolojik olarak zor günler geçirdiği, kabuslar gördüğü ve tedirgin davranışlar sergilediği belirlendi. Ö.T.'nin bağlantıları ve görüşmeleri de mercek altına alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından düzenlenen operasyonla Ö.T., F.T., N.T., R.Ç., E.P., M.G. ve S.T. isimli 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma aşamasında yapılan çapraz sorgulamalarda Özkan Teryaki ile annesi Nimet Teryaki'nin cinayete ilişkin bazı beyanlarda bulunduğu, cinayetin aile içi husumet nedeniyle işlendiği ve olay sonrasında evdeki izlerin temizlendiği yönünde ifadeler verdikleri öğrenildi. Ancak sanıklar, bugün Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada suçlamaları kabul etmedi.

"İfadelerimizi baskı altında verdik"

Duruşmada savunması alınan Özkan Teryaki'nin, soruşturma aşamasında verdiği ifadeleri baskı altında verdiğini belirterek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Mahkemede tanık olarak dinlenen Ezel Ü. ise Özkan Teryaki ile bir süre birlikte yaşadıklarını, kendisinin tedirgin bir şekilde günlerini geçirdiğine şahit olduğunu söyledi. Ezel Ü., bir gün yaptıkları sohbet sırasında Özkan Teryaki'nin kendisine cinayet işlediğini anlattığını, para istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını ve ardından tüfeği alarak annesiyle birlikte dedesinin evine gittiğini söylediğini aktardı. Ezel Ü., Özkan Teryaki'nin dedesinin kaçmaya çalıştığı sırada babaannesini tüfekle vurarak öldürdüğünü anlattığını belirtti. Tanık Ezel Ü. ayrıca söz konusu görüşmeye ilişkin ses kaydı bulunduğunu ve Özkan Teryaki'ye teslim olması yönünde telkinde bulunduğunu ifade etti.

Duruşmada maktullerin kızı Fevziye Öğüç de dinlendi. Öğüç, anne ve babasının öldürülmesinin ardından evdeki kanların temizlendiğini belirterek, olayın dışarıdan bir kişi tarafından bu kadar rahat gerçekleştirilebileceğine inanmadığını söyledi. Öğüç, Özkan ve Nimet Teryaki'nin cinayetle bağlantılı olduğuna inandığını belirterek şikayetçi olduğunu ifade etti. Sanık Özkan Teryaki'nin babası Fevzi Teryaki ise oğlunun cinayeti işlediğine inanmadığını belirterek şikayetçi olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, Özkan Teryaki'nin tutukluluk halinin devamına, Nimet Teryaki'nin ise adli kontrol şartının devamına karar verdi.

Duruşma, diğer delillerin değerlendirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla ileri bir tarihine ertelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı