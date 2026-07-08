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Nevşehir'de 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Nevşehir'de 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir kişinin 5 ayrı suçtan toplam 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine Ö.C.T'yi durdurarak, kimlik sorgulaması yaptı.

Sorgulamada, bu kişinin 5 ayrı suçtan toplam 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ
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