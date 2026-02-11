Haberler

Nevşehir'de otomobilin motor kaputunda yolculuk güvenlik kamerasında

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, abartı egzozlu bir otomobilin motor kaputunda yolcu taşıması güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücüye 12 bin 875 lira para cezası kesildi ve otomobil trafikten men edildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde, abartı egzozlu otomobilin motor kaputunda yolcu taşınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Beldede bir otomobilin sürücüsünün abartı egzozla çevreye rahatsızlık verdiği ve motor kaputunda yolcu taşıdığı şikayeti üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı.

Belirtilen güzergahtaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobil ve sürücüyü belirledi.

Gözaltına alınan sürücü K.Ş'ye Karayolları Trafik Kanunu gereğince 12 bin 875 lira para cezası uygulandı ve otomobil trafikten menedildi.

??????? Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, otomobilin motor kaputunda yolcu bulunduğu halde trafikte ilerlediği görüldü.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
