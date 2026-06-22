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Nevşehir'de otomobiller çarpıştı: 7 yaralı

Nevşehir'de otomobiller çarpıştı: 7 yaralı
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesinde meydana geldi. S.Ş. idaresindeki 50 EAY 850 plakalı otomobil ile A.A.'nın kullandığı 28 ADG 867 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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