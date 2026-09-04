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TransAnatolia 2026 Kapadokya'da

TransAnatolia 2026 Kapadokya'da
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TransAnatolia 2026 Rallisi'nin Kapadokya etabı Ürgüp'te yapıldı. 20 motosiklet, 7 UTV, 3 arazi aracı ve 1 kamyonet, Taşkınpaşa'dan start alıp Yeşilhisar'da bitirdi. Ralli, yarınki Kapadokya-Ankara etabıyla sona erecek.

TransAnatolia 2026 Rallisi Kapadokya etabı, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yapıldı.

İstanbul'da 29 Ağustos'ta başlayan ve 2 bin 378 kilometrelik bir parkurda gerçekleşecek TransAnatolia, Kapadokya etabı ile devam etti.

Ürgüp ilçesi Taşkınpaşa köyü yakınlarında start alan 20 motosiklet, 7 UTV, 3 arazi aracı ve 1 kamyonet Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Kale mahallesi yakınlarındaki bitiş noktasına ulaştı.

TransAnatolia 2026 Rallisi, yarın koşulacak Kapadokya-Ankara etabıyla sona erecek.

Kaynak: AA
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