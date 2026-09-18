Nevşehir Ürgüp'te sel sularında sıkışan araçtakiler arka cam kırılarak kurtarıldı

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Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Karakaya köyünde etkili olan şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Sel sularının köprü altında sıkıştırdığı araçta bulunan vatandaşlar, arka camın kırılmasıyla çevredekiler tarafından tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre, Karakaya köyünde etkili olan sağanak yağışın ardından bölgede sel meydana geldi. Yağışla birlikte oluşan sel suları, köprü altında bulunan bir aracı sıkıştırdı. Araçta mahsur kalan vatandaşların yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Aracın arka camı kırılarak içerisindeki vatandaşlar dışarı çıkarıldı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı