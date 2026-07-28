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Savaşta bir ilk! Başkenti 390'dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler

Savaşta bir ilk! Başkenti 390'dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler Haber Videosunu İzle
Savaşta bir ilk! Başkenti 390'dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
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Ukrayna'nın Moskova ve çevresine düzenlediği geniş çaplı İHA saldırısında 390'dan fazla drone bölgeyi hedef aldı. Rus yetkililer onlarca İHA'nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü açıklarken, Çekhov kentindeki bir apartmanda çıkan yangında çok sayıda daire ağır hasar gördü. Saldırının, savaşın başlamasından bu yana Moskova bölgesine yönelik en büyük İHA operasyonlarından biri olduğu belirtildi.

  • Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 390'dan fazla Ukrayna İHA'sının Moskova bölgesine yöneldiğini duyurdu.
  • Moskova'ya bağlı Çekhov kentinde bir apartmana İHA isabet etmesi sonucu yangın çıktı ve çok sayıda daire kullanılamaz hale geldi; can kaybı yaşanmadı.
  • Podolsk, Domodedovo ve Kolomna başta olmak üzere Moskova bölgesindeki birçok yerleşim yeri de İHA saldırılarına hedef oldu.

Rusya- Ukrayna savaşında tansiyon yeniden yükseldi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, pazartesi gece saatlerinden salı sabahına kadar 390'dan fazla Ukrayna İHA'sının Moskova bölgesine yöneldiğini duyurdu. Sobyanin, bunlardan 81'inin başkente yaklaşmadan hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

APARTMANDA YANGIN ÇIKTI

Saldırının en dikkat çekici adreslerinden biri Moskova'ya bağlı Çekhov kenti oldu. Bölge Valisi Andrey Vorobyov, bir apartmanın İHA isabet etmesi sonucu hasar gördüğünü, üst katlarda yangın çıktığını ve çok sayıda dairenin kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. Çekhov Belediye Başkanı Mihail Sobakin ise ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

DİĞER KENTLER DE HEDEF ALINDI

Rus yetkililer, Podolsk, Domodedovo ve Kolomna başta olmak üzere Moskova bölgesindeki birçok yerleşim yerine de İHA'larla saldırı düzenlendiğini, hava savunma sistemlerinin onlarca hedefi etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Saldırı nedeniyle bazı bölgelerde güvenlik önlemleri artırıldı.

"SAVAŞ RUSYA'YA GERİ DÖNDÜ" MESAJI

Saldırının ardından Ukrayna yanlısı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, "Savaş, Zelenskiy'nin söz verdiği gibi Rusya'ya geri döndü." ifadeleri kullanıldı. Ukrayna yönetimi saldırıyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, son aylarda Rusya'nın iç kesimlerine yönelik uzun menzilli İHA operasyonlarını artırdığı biliniyor.

SALDIRILAR KARŞILIKLI TIRMANIYOR

Son haftalarda hem Rusya'nın Ukrayna şehirlerine yönelik füze ve İHA saldırıları hem de Ukrayna'nın Rus topraklarındaki askeri ve lojistik hedeflere yönelik operasyonları belirgin şekilde arttı. Uzmanlar, iki tarafın da cephe hattının ötesindeki kritik bölgeleri hedef almasının savaşın seyrini daha da sertleştirdiğine dikkat çekiyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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