Rus kadına torunlarından kötü sürpriz: Düşmanca bana bakıyorlar

Rusya- Ukrayna geriliminin toplumsal yansımaları, günlük hayatın en sıradan ve masum anlarında bile kendini göstermeye devam ediyor. Torunlarıyla birlikte deniz havası almak ve yüzmek için plaja giden bir Rus kadının günü, çocukların satın aldığı sarı-mavi renklerdeki voleybol topu yüzünden adeta kabusa döndü.

PLAJDA BEKLENMEDİK SÜRPRİZ

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, torunlarıyla huzurlu bir akşam geçirmek umuduyla sahile inen kadının, çocukların oynamak için seçtiği topun Ukrayna bayrağı renklerinde olduğunu fark etmesiyle yaşadığı panik anları yer alıyor. Kameraya elindeki sarı-mavi renkli voleybol topunu gösteren kadın, çocukların siyasetten uzak masum dünyası ile yetişkinlerin sembollere yüklediği anlamlar arasındaki keskin uçuruma dikkat çekti.

"KENDİMİ TAMAMEN YERSİZ HİSSEDİYORUM"

Videoda oldukça stresli olduğu gözlenen ve kendi tabiriyle kendi yerinde hissetmediğini belirten kadın, yaşadığı gerginliği "Büyükanneniz için küçük bir sürprize ne dersiniz? Çocuklar masum ama biz yetişkiniz. Ben zaten bu duruma çok sinirlendim ve kendi kendimi kurdum. Sahilde kendimi rahatsız hissediyorum, tamamen yersiz..." sözleriyle dile getirdi.

DÜŞMANCA BAKIŞLARIN HEDEFİ OLDU

Plajın oldukça kalabalık ve denizin sakin olduğunu belirten kadın, topun renkleri yüzünden çevredeki insanların dikkatini çektiğini ve tepki topladığını ifade etti. Çevresindekilerin rahatsız edici bakışlarına maruz kaldığını belirten büyükanne, "İnsanların bana bakmaya devam ettiğini fark ediyorum ve bu bakışlar hiç de dostça değil" diyerek plajda hissettiği psikolojik baskıyı ve tedirginliği gözler önüne serdi. Bu ilginç olay, savaşın ve siyasi sembollerin sivil halkın günlük yaşantısında, bir tatil beldesinde bile ne denli stres yaratabileceğini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Kaynak: Haberler.com