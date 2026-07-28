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Zelenskiy ABD'ye Gitti: Trump ile Görüşecek ve Lindsey Graham'ın Cenazesine Katılacak

Zelenskiy ABD'ye Gitti: Trump ile Görüşecek ve Lindsey Graham'ın Cenazesine Katılacak
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmek ve Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak üzere ABD'ye ulaştı. Zelenskiy, görüşmelerde balistik füze savunması ve stratejik iş birliğine odaklanacağını belirtti.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek ve Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak üzere ABD'ye gitti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'ye ulaştım. Programımız kapsamında Başkan Trump, ekibi ve savunmamıza destek verebilecek kişilerle görüşmeler gerçekleştireceğiz. En önemli önceliğimiz, balistik füze savunması ve Amerika ile stratejik iş birliği. Barışın daha da yakın olmalı" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy açıklamasında, Ukrayna adına Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılacağını da belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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