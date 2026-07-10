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Zelenskiy: Yakında ABD'den Patriot füzeleri alacağız

Zelenskiy: Yakında ABD'den Patriot füzeleri alacağız
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, kısa süre içinde ABD'den Patriot hava savunma sistemlerine ait PAC-3 tipi füzeleri alacaklarını duyurdu. Ayrıca Avrupa ile ek sevkiyatlar için görüşmeler sürüyor.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kısa süre içinde ABD'den Patriot hava savunma sistemlerine ait 'PAC-3' tipi füzeleri alacaklarını bildirdi.

Ukrayna basını, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, sanal medya hesabı üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtladığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa ülkelerin liderleri ile Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan 'PAC-3' tipi füzelerinin en kısa sürede temin edilmesi konusunda görüştüğünü belirten Zelenskiy, "Önümüzdeki günlerde ABD'den bir parti alacağız. Ayrıca Avrupalılarla da ayrı anlaşmalarım var. Henüz net şartlar yok ancak ek 'PAC-3' sevkiyatları olacak" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan füzeleri üretmesi için ABD'den lisans talep ettiğini ve bu konuda Trump ile Ankara'da görüştüğünü kaydetti. Trump'ın lisans konusuna olumlu yaklaştığını söyleyen Zelenskiy, "ABD, Ukrayna'yı bu konuda hazır bir ülke olarak tanıdı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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