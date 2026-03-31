Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yardımcı olabileceklerini belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılması konusunda ABD-İsrail ve müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine yardımcı olabileceğini belirtti. Enerji krizi konusunda uzmanlıklarıyla gündeme geldiklerini vurguladı.

Zelenskiy, Politico internet sitesinin Hürmüz Boğazı'na ilişkin sorusunu yanıtladı.

"Ukrayna'nın Rusya'nın Karadeniz ablukasını kırmadaki başarısının" Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yardımcı olabilecek bir uzmanlık sağladığını belirten Zelenskiy, "Bunu gündeme getirdik (Hürmüz'deki durum) çünkü hepimizin görebileceği gibi tüm dünya açısından acı verici ve acil bir mesele. Bir enerji krizi var. Bu alandaki uzmanlığımıza güvenebileceklerini biliyorlar ve bunu (yetkililerle) ayrıntılı şekilde ele aldık." ifadesini kullandı."

ABD- İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşılık İran'ın misillemesi devam ederken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD- İsrail ve müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı.

??ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker
