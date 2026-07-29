Haberler

Ukrayna'dan Rusya'ya yeni İHA saldırısı! Dev lojistik merkezi alevlere teslim oldu

Ukrayna'dan Rusya'ya yeni İHA saldırısı! Dev lojistik merkezi alevlere teslim oldu Haber Videosunu İzle
Ukrayna'dan Rusya'ya yeni İHA saldırısı! Dev lojistik merkezi alevlere teslim oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna'nın Rusya'nın Ryazan bölgesine düzenlediği İHA saldırısının ardından Wildberries'e ait lojistik merkezinde yangın çıktı. Görgü tanıklarının paylaştığı görüntülerde tesisten yoğun duman yükselirken, Rus yetkililer bölgedeki bir işletmede yangın çıktığını doğruladı. Wildberries ise güvenlik gerekçesiyle lojistik merkezindeki faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Ukrayna, Rusya'nın Ryazan bölgesine gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Saldırının ardından Rusya'nın en büyük e-ticaret şirketlerinden Wildberries'e ait lojistik merkezinde yangın çıktı.

Ryazan Bölgesi Valisi Pavel Malkov, hava savunma sistemlerinin İHA saldırısını püskürtmeye çalıştığını, bu sırada kentteki bir işletmede yangın çıktığını açıkladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil durum ekibi sevk edildi.

YANGIN LOJİSTİK MERKEZİNDE ÇIKTI

Görgü tanıklarının paylaştığı görüntülerde Ryazan yakınlarındaki sanayi bölgesinden yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Rus ve Ukraynalı kaynaklar, yangının Ryazansky Sanayi Parkı'nda bulunan Wildberries'in "Ryazan: Tyushevskaya" isimli ayrıştırma ve lojistik merkezinde çıktığını bildirdi.

WILDBERRIES FAALİYETLERİ DURDURDU

Saldırının ardından Wildberries, söz konusu tesiste operasyonların geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Şirket, çalışanların ve müşterilerin güvenliği için lojistik faaliyetlerin askıya alındığını açıkladı.

PEŞ PEŞE HEDEF ALINIYOR

Ryazan'daki saldırı, Ukrayna'nın son günlerde Wildberries tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıların son halkası oldu. Ukrayna yönetimi, Wildberries depolarının Rus ordusunun lojistik faaliyetlerine destek verdiğini öne sürerken, Kremlin bu iddiaları reddediyor. Son saldırılarla birlikte şirketin çok sayıda deposu hedef alınmış durumda.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama

Sinem Dedetaş’ın gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
Türkiye'de yeni uygulama başladı! Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye'de bugün yeni uygulama başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail basınından Şara analizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti

İsrail'in uykularını kaçıran senaryo! Erdoğan'ı işaret ettiler
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek

En güvendiği belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor
Denizde dronla yeri belirlenip kurtarılan genç, hastanede hayatını kaybetti

Yeri dronla belirlenmişti; talihsiz gençten acı haber
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi
İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu

Daha 2 yaşındaydı! Annesinin feryatları kahretti
Jeff Bezos'un kızı denildi, gerçek çok başka çıktı

Babası sanılan isim gündem yarattı, gerçek çok başka çıktı
Bilim insanlarından şaşırtan hamle! OnlyFans'ta hesap açtılar

Parasız kalan bilim insanları cinsel içerikli sitede hesap açtı