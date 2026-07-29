Ukrayna'dan Rusya'ya yeni İHA saldırısı! Dev lojistik merkezi alevlere teslim oldu

Ukrayna, Rusya'nın Ryazan bölgesine gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Saldırının ardından Rusya'nın en büyük e-ticaret şirketlerinden Wildberries'e ait lojistik merkezinde yangın çıktı.

Ryazan Bölgesi Valisi Pavel Malkov, hava savunma sistemlerinin İHA saldırısını püskürtmeye çalıştığını, bu sırada kentteki bir işletmede yangın çıktığını açıkladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil durum ekibi sevk edildi.

YANGIN LOJİSTİK MERKEZİNDE ÇIKTI

Görgü tanıklarının paylaştığı görüntülerde Ryazan yakınlarındaki sanayi bölgesinden yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Rus ve Ukraynalı kaynaklar, yangının Ryazansky Sanayi Parkı'nda bulunan Wildberries'in "Ryazan: Tyushevskaya" isimli ayrıştırma ve lojistik merkezinde çıktığını bildirdi.

WILDBERRIES FAALİYETLERİ DURDURDU

Saldırının ardından Wildberries, söz konusu tesiste operasyonların geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Şirket, çalışanların ve müşterilerin güvenliği için lojistik faaliyetlerin askıya alındığını açıkladı.

PEŞ PEŞE HEDEF ALINIYOR

Ryazan'daki saldırı, Ukrayna'nın son günlerde Wildberries tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıların son halkası oldu. Ukrayna yönetimi, Wildberries depolarının Rus ordusunun lojistik faaliyetlerine destek verdiğini öne sürerken, Kremlin bu iddiaları reddediyor. Son saldırılarla birlikte şirketin çok sayıda deposu hedef alınmış durumda.