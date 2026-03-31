Zelenskiy, Paskalya Bayramı'nda ateşkes teklifi için Rusya'dan cevap beklediklerini belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Paskalya Bayramı dolayısıyla Rusya'ya geçici ateşkes ilan etmek için çağrıda bulundu. Moskova'dan henüz bir yanıt gelmediğini belirtti.

Zelenskiy, Kiev'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Paskalya Bayramı dolayısıyla Rusya'ya, Ukrayna'da geçici ateşkes çağrısında bulunduğunu hatırlatan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Paskalya tatili için ateşkes teklifinde bulunduk. ABD'nin bu teklifi destekleyeceğini umuyoruz. Rusya'nın yanıtını bekliyoruz. Yarın, bu konu da dahil olmak üzere, Amerikan ekibiyle görüşeceğim. Sonuç almayı umuyoruz. Herkes sonuç istiyor."

Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliği için yakın işbirliği yapmaları gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "SAFE (Avrupa Güvenlik Eylemi) gibi programlarımız varsa, bunları gerçekten modern ve etkili hale getirmeliyiz." dedi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak

Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu

Galatasaray'a Osimhen'den müjde

Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak

Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden mektup gönderdi

Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var

