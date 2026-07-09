Putin'in yeni planı, 'Barış yakın' diyen Trump'ı terse düşürdü

Reuters'ın Kremlin'e yakın üç kaynağa dayandırdığı habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerine yönelik çağrıları reddediyor. Haberde, Ukrayna'nın son dönemde Rusya'daki petrol rafinerileri ve limanlara düzenlediği İHA saldırılarının ardından Putin'in savaşı sürdürme konusundaki kararlılığının arttığı öne sürüldü.

İsmi açıklanmayan kaynaklardan ikisi, önümüzdeki aylarda çatışmaların tırmanma ihtimalinin yüksek olduğunu savundu.

DONBAS HEDEFİNDEN VAZGEÇMEDİ

Habere göre Putin'in temel hedefi, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinin tamamını Rus kontrolüne geçirmek. Kaynaklardan biri, Putin'in mevcut cephe hattında ateşkes önerilerini kabul etmediğini ve Donbas'ı tamamen ele geçirmeyi ilke meselesi olarak gördüğünü iddia etti.

TRUMP "BARIŞ YAKIN" DEMİŞTİ

Abd Başkanı Donald Trump ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Putin'in savaşı sona erdirmek istediğini ve çözümün "insanların düşündüğünden daha yakın" olduğunu söylemişti. Trump'ın geçen hafta hem Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptığı belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Reuters'a yaptığı açıklamada, Rusya'nın barışçıl çözüme hazır olduğunu ancak "özel askeri operasyonu" kendi imkanlarıyla sürdürme kapasitesine sahip bulunduğunu ifade etti.

NATO ÜSLERİ DE GÜNDEMDE

Haberde ayrıca bazı Rus askeri uzmanlarının Baltık ülkeleri ile Romanya'daki NATO üslerinin hedef alınabileceğini kamuoyunda tartıştığı aktarıldı. Uzmanlar, böyle bir adımın Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışma riskini artırabileceği değerlendirmesinde bulundu.