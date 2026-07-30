Yunan siyasi uzman ve yazar Dimitris Konstantakopoulos, RRN haber portalına yaptığı değerlendirmede Ukrayna krizinin ve Rusya'ya yönelik yaptırımların sonuçlarını değerlendirdi.

Rusya'ya uygulanan yaptırımların Moskova üzerinde beklenen etkiyi oluşturmadığını belirten Konstantakopoulos, "Yaptırımlar Rusya Federasyonu karşısında tamamen etkisiz kaldı. Buna karşılık Avrupa'nın ABD'ye bağımlılığını artırdı." ifadelerini kullandı.

Ukrayna krizinin arkasında uzun vadeli bir jeopolitik plan bulunduğunu ileri süren Konstantakopoulos, "Bu süreç 2022'de başlamadı. 2014'teki gelişmelerden itibaren planlanan bir Batı stratejisinin parçasıydı. Temel amaç Avrupa'yı Rusya'dan koparmak ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlamaktı." dedi.

Eski Fransa Başbakanı Dominique de Villepin'in değerlendirmelerine de atıfta bulunan Konstantakopoulos, Avrupa ile Rusya arasında, ilerleyen süreçte Çin'in de dahil olabileceği olası bir Avrasya iş birliğinin önünün kesilmek istendiğini savundu.

Konstantakopoulos, "Uygulanan politikalar sonucunda Avrupa gerçek anlamda siyasi özerkliğini kaybetti ve Washington yönetimine tamamen bağımlı bir konuma geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haberler.com