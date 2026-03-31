Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den, Abd/İsrail-İran Savaşı Değerlendirmesi: "Rusya'nın Uzun Bir Savaş İstediğinden Eminim"

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Axios'ta verdiği röportajda, Rusya'nın İran'ı doğrudan desteklediğini ve ABD/İsrail-İran arasındaki savaşın uzun sürmesini istediğini öne sürdü.

İran'daki savaşın sürmesinin, Ukrayna'nın "acil ihtiyaç duyduğu" hava savunma sistemleri ve diğer silahların tedarikinde sorunlara yol açabileceğini vurgulayan Zelenski, "Rusya'nın uzun bir savaş istediğinden eminim" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile iki yıldır görüşmediğini aktaran Zelenski, İsrail'in Ukrayna ile iş birliği yapıp yapmamasının "kendi kararı" olduğunu kaydetti. Zelenski, Netanyahu'nun "her zaman Rusya ile Ukrayna arasında denge kurmak" istediğini belirterek, "Bizde onun ihtiyaç duyduğu şeyler var, onda da bizim ihtiyaç duyduklarımız. Hava savunmasında büyük açığımız var. Fakat İsrail'in sahip olmadığı bazı şeylere biz sahibiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sona erdirmek istediğini dile getiren Zelenski, Rusya'nın ise uzun bir savaş istediğini savundu. Zelenski, "Ama bunun bedelini neden biz ödeyelim? Biz saldırgan değiliz. Putin'i durdurmanın tek yolu olarak Ukrayna askerlerinin kendi topraklarımızdan çekilmesini görüyorlar. Böyle bir kararın güvenliğimiz açısından yaratacağı tehlike yeterince değerlendirilmiyor" dedi.

Kaynak: ANKA