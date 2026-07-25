Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran'a ait ticaret gemisine saldırı düzenledi

İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde bir İran ticaret gemisine saldırı düzenlediğini duyurdu.

GEMİDE PATLAMA MEYDANA GELDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırı sırasında gemide patlama meydana geldiği, bir denizcinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin yaralandığı belirtildi.

“ÇIKARLARIMIZI SAVUNMA HAKKINI SAKLI TUTUYORUZ”

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre açıklamada, saldırının Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2'nci maddesinin 4'üncü fıkrasını ihlal ettiği ve açık bir saldırganlık eylemi olduğu savunuldu.

Açıklamada, bu tür saldırıların savaşın daha da tırmanmasına ve bölgedeki gerilimin artmasına yol açabileceği uyarısında bulunulurken, eylemin Kiev yönetiminin İran'a yönelik "mantık dışı ve düşmanca yaklaşımının devamı" olduğu ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, "İran'ın çıkarlarını savunma hakkını saklı tuttuğunu" vurguladı.

ZELENSKİ DE SALDIRIYI KABUL ETTİ

İran'ın açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Hazar Denizi'nde uzun menzilli saldırılar düzenlediklerini doğruladı.

Zelenski, Rusya ile devam eden savaş kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda İran bağlantılı askeri yük taşımacılığında kullanılan gemilerin ve bir savaş gemisinin hedef alındığını belirtti.

Ukrayna lideri, "Rusya'nın saldırılarına karşılık uzun menzilli yaptırımlarımızı uygulamaya devam ediyoruz. İran bağlantılı askeri yük taşımacılığında kullanılan gemiler ile bir savaş gemisi hedef alındı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com