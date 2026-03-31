Zelenskiy, barışın sağlanması için Rusya'ya daha fazla baskı kurulması gerektiğini belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Buça Zirvesi'nde Rusya'ya yönelik baskının artırılmasını ve savaş suçlularının yargılanmasını talep etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın bitmesi ve barışın sağlanması için Rusya'ya yönelik baskının artırılması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin açıklamasına göre, Zelenskiy, Kiev'de düzenlenen Buça Zirvesi 2026'da konuşma yaptı.

Ukrayna'nın, Buça şehrinde yeniden kontrolü sağlanmasının 4. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden 23 heyetin katıldığı toplantıdaki katılımcılara hitap eden Zelenskiy, savaşın başında Buça'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Bu şehrin 33 gün boyunca Rus ordusunun kontrolünde kaldığını anımsatan Zelenskiy, "Terör, işkence, 33 gün süren tam bir kötülük. 600'den fazla Ukraynalı erkek ve kadın öldürüldü." diye konuştu.

Zelenskiy, Buça olaylarındaki sorumluların ceza çekmesi gerektiğini belirterek, "Savaş suçlularının yargılanmasına, her katilin cezalandırılmasına, tüm insanlık dışı kişilerin yaptıkları için kaçınılmaz cezayı çekmesine dair yeterince görsel yok." dedi.

Özel mahkemenin kurulması gerektiğini dile getiren Zelenskiy, "Aksi takdirde, hem Ukrayna'da hem de Avrupa'nın herhangi bir yerinde her zaman yeni bir saldırganlık, yeni bir işgal, yeni bir Buça riski olacak." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Buça gibi olayların Ukrayna'nın farklı şehir ve yerleşim yerlerinde de yaşandığını ifade ederek, şunları aktardı:

"Maalesef, ilk (Buça Zirvesi) zirveden bu yana bu liste uzadı. Bu da tek bir anlama geliyor. ( Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve Rusya üzerinde çok daha fazla kararlılığa, çok daha fazla baskıya, barış ve adaleti zafere yaklaştıracak çok daha fazla gerçek eyleme ve adıma ihtiyacımız var."

Rusya, savaşın başladığı 2022'de Kiev bölgesinde yer alan Buça kentine girmiş ve yaklaşık 1 ay sonra kentten çekilmişti.

Kiev yönetimi, birkaç gün sonra Rus askerlerinin çekildiği Buça kentinde Rusya'yı "katliam" yapmakla suçlarken Rusya, iddiaların provokasyon olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması

Pzeşkiyan'dan en net ateşkes açıklaması geldi! İşte İran'ın şartı
Yasağa saatler kaldı, kuyruk uzadıkça uzadı

Yasağa saatler kaldı, kuyruk uzadıkça uzadı
60 yaşındaki Mike Tyson yeniden ringe dönüyor! Bu sefer ki rakibi bomba

60 yaşındaki Mike Tyson yeniden ringe dönüyor! Bu sefer ki rakibi bomba
SGK borçları 8 Nisan'a kadar ödenebilecek

SGK'dan vatandaşlara nefes aldıracak karar! O ödemelerde süre uzatıldı
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama
Yasağa saatler kaldı, kuyruk uzadıkça uzadı

Yasağa saatler kaldı, kuyruk uzadıkça uzadı
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
DMM’den İncirlik iddialarına yalanlama

İncirlik ile ilgili ortalığı karıştıran ABD iddiası! Açıklama geldi