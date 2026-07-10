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Ukrayna, Rusya'daki Ilsky Petrol Rafinerisi'ni vurdu

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Ukrayna, Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Ilsky Petrol Rafinerisi'ne dron saldırısı düzenledi, yangın çıktı. Ayrıca Rostov bölgesindeki Taganrog kenti hedef alındı. Rusya, 376 dronu düşürdüğünü açıkladı.

Ukrayna'nın Rusya'daki Ilsky Petrol Rafinerisi'ne düzenlediği dron saldırısının ardından rafineride yangın çıktı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş devam ediyor. Ukrayna, Rusya'daki bir petrol rafinerisini daha hedef aldı. Ukrayna'nın Krasnodar bölgesinde bulunan Ilsky Petrol Rafinerisi'ne düzenlediği dron saldırısının ardından rafineride yangın çıktı. Günlük yaklaşık 140 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip Ilsky Petrol Rafinerisi daha önce de birçok kez Ukrayna tarafından hedef alınmıştı.

Ukrayna ayrıca, Rostov bölgesindeki Taganrog kentini de hedef aldı. Rostov Bölge Valisi Yuri Slyusar, yaptığı açıklamada, bölgede iki yakıt deposu ile Taganrog Deniz Limanı'nda çıkan yangınlara müdahale edildiğini duyurdu.

Taganrog Belediye Başkanı Svetlana Kambulova ise, yaptığı açıklamada, hedef alınan bölgelerde yaşayanların tahliye edildiğini bildirerek, bir evin hasar gördüğünü ve bir idari binanın çatısında yangın çıktığını belirtti. Yetkililer, saldırılarda ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Rusya, 376 dronu engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ukrayna'ya ait 376 dronun hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Öte yandan Ukrayna'nın petrol rafinerilerine yönelik saldırıları, Rusya genelinde yakıt sıkıntısına neden olurken, ülkede akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu ve yakıt fiyatları yükseldi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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