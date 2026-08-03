Zelenski'den Putin'i küplere bindirecek açıklama: Moskova'yı...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'daki hedeflere yönelik uzun menzilli silahlarla düzenledikleri saldırıları sürdürerek, savaşın bitirilmesi için bu sonbaharda Moskova'yı "barışa zorlamak" istediklerini bildirdi.

Zelenskiy, Kiev'de düzenlenen Ukrayna Büyükelçiler Konferansı 2026'ya katılan diplomatlara hitaben konuşmasında savaşın devam etmesinden dolayı ağır bir kış geçirdiklerini belirtti.

Rusya'daki hedeflere yönelik uzun menzilli saldırıları düzenlemeye devam ettiklerine dikkati çeken Zelenskiy, öte yandan Rusya'ya farklı yaptırımların da uygulandığını anımsattı.

"MOSKOVA'YI BARIŞA ZORLAYACAĞIZ"

Zelenskiy, uzun menzilli saldırıları sürdürerek ve yaptırımlar uygulayarak Moskova'yı "barışa zorlamak" istediklerini kaydederek, "Bunu sonbaharda gerçekleştirmek için çok çalışacağız." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı uzatmak istediğini savunan Zelenskiy, "(Putin) Seferberlik ve yeni saldırılar hazırlıyor. Rusya'nın gerçek niyetlerini görüyoruz, müttefiklerimizi birleştirip saldırgana baskı uyguluyoruz." dedi.

Zelenskiy, temmuz ayında bakanlar kurulunda yapılan değişiklikleri hatırlatarak, yeni başbakan, diplomatlar ve ordunun Ukrayna'nın ihtiyaçları doğrultusunda çalışması gerektiğini söyledi.

ÇİN İLE DİYALOG VURGUSU

Çin ile Ukrayna arasındaki ilişkileri değerlendiren Zelenskiy, "Çin'in Rusları tamamen desteklemesini istemiyorsak, Çin ile diyalog kurmalıyız." diye konuştu.

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'nın Japonya ve Hindistan ile ilişkileri daha da güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA