Haberler

Zelenski'den Putin'i küplere bindirecek açıklama: Moskova'yı...

Zelenski'den Putin'i küplere bindirecek açıklama: Moskova'yı...
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'daki hedeflere uzun menzilli saldırılar ve yaptırımlarla bu sonbaharda Moskova'yı barışa zorlamak istediklerini söyledi. Ayrıca Çin ile diyalog kurulması gerektiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'daki hedeflere yönelik uzun menzilli silahlarla düzenledikleri saldırıları sürdürerek, savaşın bitirilmesi için bu sonbaharda Moskova'yı "barışa zorlamak" istediklerini bildirdi.

Zelenskiy, Kiev'de düzenlenen Ukrayna Büyükelçiler Konferansı 2026'ya katılan diplomatlara hitaben konuşmasında savaşın devam etmesinden dolayı ağır bir kış geçirdiklerini belirtti.

Rusya'daki hedeflere yönelik uzun menzilli saldırıları düzenlemeye devam ettiklerine dikkati çeken Zelenskiy, öte yandan Rusya'ya farklı yaptırımların da uygulandığını anımsattı.

"MOSKOVA'YI BARIŞA ZORLAYACAĞIZ"

Zelenskiy, uzun menzilli saldırıları sürdürerek ve yaptırımlar uygulayarak Moskova'yı "barışa zorlamak" istediklerini kaydederek, "Bunu sonbaharda gerçekleştirmek için çok çalışacağız." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı uzatmak istediğini savunan Zelenskiy, "(Putin) Seferberlik ve yeni saldırılar hazırlıyor. Rusya'nın gerçek niyetlerini görüyoruz, müttefiklerimizi birleştirip saldırgana baskı uyguluyoruz." dedi.

Zelenskiy, temmuz ayında bakanlar kurulunda yapılan değişiklikleri hatırlatarak, yeni başbakan, diplomatlar ve ordunun Ukrayna'nın ihtiyaçları doğrultusunda çalışması gerektiğini söyledi.

ÇİN İLE DİYALOG VURGUSU

Çin ile Ukrayna arasındaki ilişkileri değerlendiren Zelenskiy, "Çin'in Rusları tamamen desteklemesini istemiyorsak, Çin ile diyalog kurmalıyız." diye konuştu.

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'nın Japonya ve Hindistan ile ilişkileri daha da güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA
Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı

Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye kalmadı
Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Görüntüsü korkuttu

Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Korkutan görüntü
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada

Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özge Özpirinçci ilk kez konuştu! Sessizliğinin nedeni ortaya çıktı

Özge Özpirinçci ilk kez konuştu! Sessizliğinin nedeni ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Kante krizi

Fenerbahçe'de Kante depremi
Ukrayna, Rusya'da plajda eğlenenleri İHA ile vurdu: 6 ölü, 40 yaralı

Plaj alevler içinde kaldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
15 Temmuz paylaşımının ardından tutuklanan Nasuh Mahruki'ye 4 yıl 6 ay hapis talebi

İddianame tamamlandı: Nasuh Mahruki için istenen ceza belli oldu

TAG Otoyolunda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

TAG Otoyolu’nda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Salah'ın Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi

Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı