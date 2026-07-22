Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir

Rusya'nın en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Wildberries'e ait devasa bir lojistik merkezinde çıkan yangın, sadece bir şirketi değil, ülkenin tüm tedarik zincirini derinden sarsacak boyutta. Kaydedilen son görüntülerde, devasa deponun alevlere teslim olduğu ve gökyüzünü kaplayan yoğun siyah dumanların yükseldiği görülüyor. Bu felaketin ardındaki ekonomik ve stratejik tablo ise tahmin edilenden çok daha ağır.

1.2 MİLYAR DOLARLIK KAYIP SADECE BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI

OSINT araştırmacısı Chris O’Wiki'nin analizlerine göre, söz konusu e-ticaret devinin depolarına yönelik bu tür saldırıların veya yıkımların sonuçları, yaklaşık 1,2 milyar dolar olarak tahmin edilen doğrudan mal kaybının çok daha ötesine geçme potansiyeli taşıyor.

Şirket, tek başına Rusya'nın çevrimiçi perakende pazarının yaklaşık yüzde 45'ini elinde tutarken, rakibi Ozon ile birlikte bu sektörün yüzde 77'sini kontrol ediyor. Satıcıların, lojistik ağlarının ve ülkenin dört bir yanındaki milyonlarca müşterinin bel bağladığı bu ana platformun zarar görmesi, işletmeler için çok ciddi krizler yaratıyor.

AYLARCA SÜRECEK ENKAZ VE CEPHE HATTINA UZANAN KRİZ

Bu çapta büyük lojistik merkezlerinin hasar görmesi, onarım süreçlerinin aylar hatta yıllar alması anlamına geliyor. Nitekim şirketin daha önce yaşadığı büyük bir yangının ardından tesisin onarılması yaklaşık bir buçuk yıl sürmüştü. Ancak olayın en dikkat çekici boyutu sadece sivil ekonomiyle sınırlı değil.

Kül olan bu devasa tesislerin, Rus gönüllüler tarafından cephe hatlarına insansız hava araçları (drone), jeneratörler, iletişim cihazları, çeşitli bileşenler ve teçhizat göndermek için aktif olarak kullanıldığı biliniyor. Dolayısıyla bu yangın, cephedeki lojistik desteğe de ağır bir darbe indirmiş durumda.