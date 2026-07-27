Bu kadın Putin'in kabusu oldu

Ukrayna merkezli savunma şirketi Fire Point, geliştirdiği Flamingo füzeleri ve FP-1 kamikaze insansız hava araçlarıyla Rus hava savunmasını aşarak stratejik hedefleri vuruyor. CEO Iryna Terekh liderliğindeki şirket, yüksek üretim kapasitesiyle Ukrayna ordusunun en kritik savunma sanayi firmalarından biri haline geldi.

CEPHEDE DENGELERİ DEĞİŞTİREN ŞİRKET

Ukrayna merkezli Fire Point, geliştirdiği savunma teknolojileriyle Rusya-Ukrayna savaşında dikkat çeken şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. Şirketin ürettiği Flamingo füzeleri ve FP-1 kamikaze insansız hava araçlarının Rus hava savunma sistemlerini aşarak stratejik hedefleri vurduğu belirtiliyor.

BAŞINDA BİR KADIN CEO VAR

Şirketin CEO'luğunu yürüten Iryna Terekh, savaşın başlamasının ardından üretim kapasitesini hızla artırdı. Fire Point'in bugün Ukrayna ordusunun ihtiyaç duyduğu sistemleri seri üretimle sahaya ulaştırdığı ve ülkenin savunma sanayisinde kritik rol üstlendiği ifade ediliyor.

ÜRETİM KAPASİTESİ SÜREKLİ ARTIYOR

Habere göre Fire Point, artan talebi karşılamak amacıyla üretim kapasitesini sürekli genişletiyor. Şirketin geliştirdiği sistemler, Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerindeki askeri ve stratejik hedeflere yönelik operasyonlarında kullanılan önemli unsurlar arasında gösteriliyor.

MÜHENDİSLİKTEN SAVUNMA SANAYİSİNE

Iryna Terekh'in savunma sanayisine girmeden önce mimar ve mühendis olarak çalıştığı belirtiliyor. 2023 yılında Fire Point'e katılan Terekh, şirketin seri üretim altyapısını kurarak kısa sürede üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Forbes Ukrayna'nın "30 Yaş Altı 30" listesinde de yer alan Terekh, savaşın ardından Ukrayna'nın yeni nesil savunma sanayi yöneticilerinden biri olarak gösteriliyor.

BİNLERCE KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Şirket, savaşın ilk yıllarında küçük bir girişim olarak faaliyet gösterirken bugün binlerce çalışana ulaştı. Fire Point'in farklı noktalara yayılmış onlarca üretim tesisinde faaliyet gösterdiği ve uzun menzilli füze ile kamikaze İHA üretimini artırdığı ifade ediliyor.

MALİYETİ DÜŞÜK, MENZİLİ YÜKSEK

Dış basındaki analizlere göre Fire Point'in geliştirdiği Flamingo seyir füzeleri, Batılı benzerlerine kıyasla daha düşük maliyetle üretilebiliyor. Şirket, maliyeti azaltmak amacıyla bazı sistemlerde açık kaynaklı yazılımlar ve modernize edilmiş eski Sovyet motorlarını kullanırken, kritik bileşenlerde ise performanstan taviz vermediğini belirtiyor.

AVRUPA İLE ORTAK PROJELER YÜRÜTÜYOR

Fire Point yalnızca Ukrayna ordusu için üretim yapmakla kalmıyor. Şirketin, Avrupa'daki savunma şirketleriyle daha düşük maliyetli hava savunma sistemleri geliştirmek üzere görüşmeler yürüttüğü ve "Freyja" adlı ortak hava savunma girişiminde yer aldığı bildiriliyor.

UKRAYNA'NIN SAVUNMA SANAYİSİNDE YENİ DÖNEM

Uluslararası basın, Fire Point'i Ukrayna'nın dış yardıma bağımlılığı azaltma hedefinin sembollerinden biri olarak değerlendiriyor. Şirketin geliştirdiği uzun menzilli füze ve İHA sistemlerinin, savaşın yanı sıra gelecekte Avrupa savunma sanayisinde de önemli rol oynamasının beklendiği ifade ediliyor.

Kaynak: Haberler.com