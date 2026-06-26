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Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor! Kilometrelerce kuyruk oluştu Haber Videosunu İzle
Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor! Kilometrelerce kuyruk oluştu
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Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılarının ardından akaryakıt sıkıntısı büyüyor. Rusya'nın İvanovsk bölgesinde yakıt almak isteyen sürücüler kilometrelerce araç kuyruğu oluştururken, istasyonlardaki yoğunluk kameralara yansıdı.

  • Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik İHA saldırıları sonrası Rusya'da akaryakıt sıkıntısı derinleşiyor.
  • İvanovsk bölgesinde sürücüler, yakıt alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
  • Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik artan saldırıları, Rusya'nın akaryakıt tedarikini olumsuz etkiliyor.

Ukrayna'nın son dönemde Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik İHA saldırılarının ardından ülkede akaryakıt sıkıntısı derinleşiyor. İvanovsk bölgesinde sürücüler, yakıt alabilmek için kilometrelerce uzanan kuyruklar oluşturdu.

Rusya'nın İvanovsk bölgesinde kaydedilen görüntülerde, akaryakıt istasyonlarına ulaşmaya çalışan araçların kilometrelerce kuyruk oluşturduğu görüldü. Sürücülerin uzun süre beklemek zorunda kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

RAFİNERİLERE YÖNELİK SALDIRILAR ETKİLİ OLDU

Son aylarda Ukrayna'nın Rusya'nın petrol rafinerileri, petrol depolama tesisleri ve enerji altyapısına yönelik insansız hava aracı saldırılarını artırması, ülkedeki akaryakıt tedarikini olumsuz etkiledi. Artan baskının ardından bazı bölgelerde yakıt temininde aksamalar yaşandığı belirtiliyor.

ENERJİ ALTYAPISI BASKI ALTINDA

Uzmanlar, enerji tesislerine yönelik saldırıların Rusya'nın savaş ekonomisi üzerinde baskıyı artırdığına dikkat çekerken, İvanovsk'ta oluşan uzun araç kuyrukları da akaryakıt krizinin sahaya yansıyan son örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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