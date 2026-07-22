İHA'ların vurduğu bölgeden yeni görüntü! Zelenski'den açıklama var

Ukrayna'nın Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Wildberries'e ait dev lojistik merkezine düzenlediği saldırının ardından bölgeden yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde dağıtım merkezinin tamamen alevlere teslim olduğu, gökyüzünü kaplayan yoğun siyah dumanların kilometrelerce uzaktan görülebildiği dikkat çekti.

Saldırının, Rusya'nın en büyük e-ticaret platformlarından Wildberries'e ait Krasnodar'daki dağıtım merkezini hedef aldığı belirtildi.

MİLYARLARCA DOLARLIK ETKİ OLUŞTURABİLİR

OSINT araştırmacısı Chris O'Wiki'nin değerlendirmesine göre, söz konusu saldırının yalnızca doğrudan mal kaybı yaklaşık 1,2 milyar doları bulabilir. Ancak asıl etkinin, Rusya'nın çevrimiçi perakende ve lojistik ağı üzerinde hissedileceği ifade ediliyor.

Wildberries'in Rusya'nın çevrim içi perakende pazarının yaklaşık yüzde 45'ini kontrol ettiği, rakibi Ozon ile birlikte ise pazarın yüzde 77'sine hakim olduğu belirtiliyor. Bu nedenle lojistik merkezinin devre dışı kalmasının, satıcılardan tüketicilere kadar geniş bir kesimi etkilemesi bekleniyor.

CEPHE LOJİSTİĞİ DE ETKİLENDİ

Analizlere göre zarar gören tesislerin yalnızca sivil ticaret için değil, Rus gönüllüler tarafından cephe hatlarına insansız hava aracı parçaları, jeneratörler, iletişim ekipmanları ve çeşitli malzemelerin sevkiyatında da kullanıldığı belirtiliyor.

Bu nedenle saldırının Rus ordusunun lojistik kapasitesi üzerinde de etkili olabileceği değerlendiriliyor.

ZELENSKİ: RUSYA'NIN LOJİSTİK MERKEZLERİNİ VURDUK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, Krasnodar ve Stavropol bölgelerinde Rus ordusuna insansız hava aracı parçaları, navigasyon ekipmanları ve diğer askeri malzemeleri sağlayan lojistik merkezlerin hedef alındığını söyledi.

Zelenski, ayrıca bir petrol deposunun vurulduğunu, Karadeniz ve Azak Denizi'nde ise Rusya'nın gölge filosuna ait bir tanker ile dört yük gemisinin de hedef alındığını açıkladı.

"SAVAŞI RUSYA'NIN İÇİNE TAŞIYORUZ"

Operasyonların amacına değinen Zelenski, "Savaşı haklı olarak Rusya'nın içine geri taşıyoruz." dedi. Barış istediklerini belirten Ukrayna lideri, Rusya'ya diplomasi çağrısı yaparak, "Ukrayna tüm önerilerini sundu. Rusya diplomasiye yönelmeye zorlanmalıdır." ifadelerini kullandı.