Kritik görüşmeden saatler önce: Rusya, Kiev'deki askeri sanayi tesislerine saldırı düzenledi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın sivil hedeflere yönelik saldırılarına karşılık Kiev'deki askeri sanayi tesislerine yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı düzenlediklerini açıkladı. Saldırıda füze ve İHA üretim tesislerinin vurulduğu belirtildi. Saldırı, Zelenski'nin, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Trump ile görüşmesinden saatler önce gerçekleştirildi.
- Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik saldırılarına karşılık olarak Kiev'deki askeri sanayi tesislerine gece saldırı düzenledi.
- Saldırıda, FP-5 Flamingo seyir füzeleri için parçaların üretildiği ve depolandığı 'Samsung-Ukrayna' işletmesi ile uzun ve orta menzilli İHA montaj atölyesi vuruldu.
- Ukraynalı yetkililere göre, Rusya'nın gece boyunca farklı bölgelere düzenlediği saldırılarda en az yedi kişi öldü.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik saldırılarına karşı Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri sanayi tesislerine yönelik saldırı düzenlediklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi verildi.
SALDIRI GECE SAATLERİNDE DÜZENLENDİ
Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik "terör eylemlerinde" bulunduğu belirtilen açıklamada, buna karşılık olarak Rus ordusunun gece Kiev'deki askeri savunma tesislerine yönelik saldırı düzenlediği kaydedildi.
Açıklamada, saldırının karadan yüksek hassasiyetli silahla gerçekleştirildiği aktarılarak, "Saldırı sonucunda, FP-5 Flamingo seyir füzeleri için parçaların üretildiği ve depolandığı 'Samsung- Ukrayna' sanayi işletmesi ile uzun ve orta menzilli insansız hava araçları (İHA) montaj atölyesi vuruldu." ifadeleri kullanıldı.
SALDIRILARDA EN AZ 7 KİŞİ ÖLDÜ
Ukraynalı yetkililer ise, Rusya’nın gece boyunca ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği yeni saldırılarda en az yedi kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
ZELENSKİ, TRUMP İLE GÖRÜŞMEDEN SAATLER ÖNCE
Saldırılar, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin Ankara’daki NATO zirvesinde yapacağı görüşmeden yalnızca saatler önce gerçekleşti.