Haberler

Kritik görüşmeden saatler önce: Rusya, Kiev'deki askeri sanayi tesislerine saldırı düzenledi

Kritik görüşmeden saatler önce: Rusya, Kiev'deki askeri sanayi tesislerine saldırı düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın sivil hedeflere yönelik saldırılarına karşılık Kiev'deki askeri sanayi tesislerine yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı düzenlediklerini açıkladı. Saldırıda füze ve İHA üretim tesislerinin vurulduğu belirtildi. Saldırı, Zelenski'nin, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Trump ile görüşmesinden saatler önce gerçekleştirildi.

  • Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik saldırılarına karşılık olarak Kiev'deki askeri sanayi tesislerine gece saldırı düzenledi.
  • Saldırıda, FP-5 Flamingo seyir füzeleri için parçaların üretildiği ve depolandığı 'Samsung-Ukrayna' işletmesi ile uzun ve orta menzilli İHA montaj atölyesi vuruldu.
  • Ukraynalı yetkililere göre, Rusya'nın gece boyunca farklı bölgelere düzenlediği saldırılarda en az yedi kişi öldü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik saldırılarına karşı Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri sanayi tesislerine yönelik saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi verildi.

SALDIRI GECE SAATLERİNDE DÜZENLENDİ

Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik "terör eylemlerinde" bulunduğu belirtilen açıklamada, buna karşılık olarak Rus ordusunun gece Kiev'deki askeri savunma tesislerine yönelik saldırı düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, saldırının karadan yüksek hassasiyetli silahla gerçekleştirildiği aktarılarak, "Saldırı sonucunda, FP-5 Flamingo seyir füzeleri için parçaların üretildiği ve depolandığı 'Samsung- Ukrayna' sanayi işletmesi ile uzun ve orta menzilli insansız hava araçları (İHA) montaj atölyesi vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

SALDIRILARDA EN AZ 7 KİŞİ ÖLDÜ

Ukraynalı yetkililer ise, Rusya’nın gece boyunca ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği yeni saldırılarda en az yedi kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 

ZELENSKİ, TRUMP İLE GÖRÜŞMEDEN SAATLER ÖNCE

Saldırılar, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin Ankara’daki NATO zirvesinde yapacağı görüşmeden yalnızca saatler önce gerçekleşti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Trump doğrudan Erdoğan'ın yanına gitti! İşte 4'lü mini zirvede konuşulanlar

Trump doğrudan Erdoğan'ın yanına gitti! İşte 4'lü zirvede konuşulanlar
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

İlk söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın! Liderlerin yüzüne açık açık söyledi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi

Zirveye damga vuran görüntü! Meloni'nin hareketine dikkat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından dikkat çeken iddia

Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından bomba iddia
İş yerine giderken fenalaşan esnaf sığındığı pastanede hayatını kaybetti

İş yerine giderken fenalaşan esnaf sığındığı pastanede hayatını kaybetti
Kaza sonrası çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü: Kadın sürücüyü böyle darp etti

Kadın sürücüye öldüresiye saldırdı! İşte ortalığın karıştığı anlar
Tarihi NATO Zirvesi'nde Haberler.com farkı: Bedia Teymur ve Şerife Güzel sahadan bildiriyor

Haberler.com GYY Av. Bedia Teymur, Beştepe'den izlenimlerini aktardı
Gölette erkek cesedi bulundu

Muhtarı telefonla aradı, dakikalar sonra cansız bedeni bulundu
Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş

Trump'a bak sen! Salondan sızan ilk bilgiler dünyayı şaşkına çevirdi
Aile fotoğrafına damga vuran an! Rutte espri yaptı, Rama'nın yüzü düştü

İlginç anlar! Rutte espri yaptı, başbakanın yüzü düştü