Ukrayna NATO üyesi mi? NATO Ukrayna'yı destekliyor mu?

NATO ile Ukrayna arasındaki ilişki, Avrupa güvenlik mimarisinin en önemli başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Ukrayna'nın ittifaktaki statüsü ve NATO'nun ülkeye verdiği destek, uluslararası gündemde yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. İşte resmi açıklamalar doğrultusunda "Ukrayna NATO üyesi mi?" ve "NATO Ukrayna'yı destekliyor mu?" sorularının yanıtları.

UKRAYNA NATO ÜYESİ Mİ?

NATO, Ukrayna'yı aday ülke (istekli üye) olarak tanımlamaktadır. İttifak tarafından yapılan resmi açıklamalarda, Ukrayna'nın gelecekte NATO üyesi olacağı yönünde siyasi taahhüt bulunduğu ifade edilmektedir. Ancak 2026 yılı itibarıyla Ukrayna'nın NATO'ya resmen kabul edilmiş bir üye ülke statüsü bulunmamaktadır.

Bu nedenle Ukrayna, NATO'nun karar alma mekanizmalarında oy hakkına sahip değildir ve Kuzey Atlantik Antlaşması'nın tam üyeler için geçerli hükümlerinden yararlanmamaktadır.

NATO'nun resmi belgelerinde ve zirve bildirilerinde, Ukrayna'nın üyelik sürecine ilişkin siyasi destek yinelenirken, mevcut durumda ülkenin ittifaka tam üyeliğinin tamamlanmadığı belirtilmektedir.

NATO UKRAYNA'YI DESTEKLİYOR MU?

NATO, resmi açıklamalarında Ukrayna'ya desteğini sürdürdüğünü belirtmektedir. İttifak, Ukrayna ile uzun yıllardır farklı alanlarda iş birliği yürütmekte olup, bu destek NATO'nun resmi kararları ve zirve bildirileri doğrultusunda devam etmektedir.

NATO tarafından yapılan açıklamalarda, Ukrayna'nın ittifakla yakın ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu ve gelecekte üyelik perspektifinin korunduğu ifade edilmektedir. Bununla birlikte, 2026 yılı itibarıyla Ukrayna NATO'nun tam üyesi değildir.

NATO'nun Ukrayna'ya yönelik yaklaşımı, resmi belgelerde aday ülke statüsü ve gelecekte üyelik hedefi çerçevesinde tanımlanırken, ülkenin mevcut statüsü tam üyelik olarak kabul edilmemektedir. Bu doğrultuda NATO, Ukrayna ile iş birliğini ve resmi destek mekanizmalarını sürdürmektedir.