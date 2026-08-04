Fuat Oktay: Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, bölgesel çatışmalarla devam ediyor. Karadeniz'de ise gemiler hedef alınıyor. Son olarak Türk sahipli Yaşar ve Nadezhda gemilerine yönelik saldırıda Türk vatandaşı denizcilerin yaralandığı aktarıldı.

"BÖLGESEL VE GÜRESEL GÜVENLİK AÇISINDAN TEHLİKELİ BOYUTA ULAŞTI"

Konuya ilişkin, Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirten Oktay, Türk sahipli gemilere saldırılarla birlikte savaşın bölgesel ve küresel güvenlik açısından tehlikeli bir boyuta ulaştığını ifade etti.

"HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ"

Karadeniz'in çatışma alanına dönüşmesinin, seyrüsefer güvenliğini, ticareti ve küresel gıda arzını doğrudan tehdit ettiğini kaydeden Fuat Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez. Türk sahipli Yaşar ve Nadezhda gemilerine yönelik saldırıda vatandaşlarımızın yaralanmış olması, savaşın bölgesel ve küresel güvenlik açısından ulaştığı tehlikeli boyutu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Sivil deniz taşımacılığının güvenliği uluslararası hukukun temel ilkelerindendir. Karadeniz'in çatışma alanına dönüşmesi; seyrüsefer güvenliğini, ticareti ve küresel gıda arzını doğrudan tehdit etmektedir.

Başta savaşan taraflar olmak üzere tüm ilgili aktörler, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetini sağlayacak somut ve acil adımları gecikmeksizin hayata geçirmelidir.

Vatandaşlarımızın güvenliğinin birincil önceliğimiz olduğu tüm ilgili aktörlerin dikkatine getirilmektedir."