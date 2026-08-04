Haberler

Fuat Oktay: Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez

Fuat Oktay: Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ak Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınmasına ilişkin açıklamada bulundu. Bu durumun kabul edilemez olduğunu belirten Oktay, "Başta savaşan taraflar olmak üzere tüm ilgili aktörler, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetini sağlayacak somut ve acil adımları gecikmeksizin hayata geçirmelidir" dedi.

  • TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınmasının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini açıkladı.
  • Türk sahipli Yaşar ve Nadezhda gemilerine yönelik saldırıda Türk vatandaşı denizcilerin yaralandığı aktarıldı.
  • Oktay, Karadeniz'in çatışma alanına dönüşmesinin seyrüsefer güvenliğini, ticareti ve küresel gıda arzını doğrudan tehdit ettiğini belirtti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, bölgesel çatışmalarla devam ediyor. Karadeniz'de ise gemiler hedef alınıyor. Son olarak Türk sahipli Yaşar ve Nadezhda gemilerine yönelik saldırıda Türk vatandaşı denizcilerin yaralandığı aktarıldı.

"BÖLGESEL VE GÜRESEL GÜVENLİK AÇISINDAN TEHLİKELİ BOYUTA ULAŞTI"

Konuya ilişkin, Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirten Oktay, Türk sahipli gemilere saldırılarla birlikte savaşın bölgesel ve küresel güvenlik açısından tehlikeli bir boyuta ulaştığını ifade etti.

"HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ"

Karadeniz'in çatışma alanına dönüşmesinin, seyrüsefer güvenliğini, ticareti ve küresel gıda arzını doğrudan tehdit ettiğini kaydeden Fuat Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez. Türk sahipli Yaşar ve Nadezhda gemilerine yönelik saldırıda vatandaşlarımızın yaralanmış olması, savaşın bölgesel ve küresel güvenlik açısından ulaştığı tehlikeli boyutu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Sivil deniz taşımacılığının güvenliği uluslararası hukukun temel ilkelerindendir. Karadeniz'in çatışma alanına dönüşmesi; seyrüsefer güvenliğini, ticareti ve küresel gıda arzını doğrudan tehdit etmektedir.

Başta savaşan taraflar olmak üzere tüm ilgili aktörler, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetini sağlayacak somut ve acil adımları gecikmeksizin hayata geçirmelidir.

Vatandaşlarımızın güvenliğinin birincil önceliğimiz olduğu tüm ilgili aktörlerin dikkatine getirilmektedir."

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
Haberler.com
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu

YAŞ toplantısı kararları çıktı! Kuvvet Komutanı değişti
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA'larla hedef aldı

Savaş yayılıyor! En büyük Körfez ülkesi vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent'in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi

Haluk Levent'in dolandırdığı müteahhitten kötü haber

Sercan'dan aylar sonra gelen itiraf: Adada zor şartlardaydık

Sercan'dan aylar sonra gelen itiraf: Adada zor şartlardaydık
Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok

Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok
MHK'den sürpriz hamle! Anthony Taylor resmen göreve başladı

Resmen açıklandı! Artık Türkiye'de görev yapacak
Tanıdınız mı? Ünlü isim içip içip kendinden geçti

Ünlü isim içip içip kendinden geçti
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç

Kılıçdaroğlu görmesin! İşte 4 farklı anketten çıkan sonuçlar

Süper Lig'de dev takas! Fenerbahçe'den Cengiz Ünder formülü

Süper Lig'de yılın takası