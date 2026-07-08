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Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna'ya 70 milyar avroluk destek

Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna'ya 70 milyar avroluk destek
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Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde Ukrayna'ya desteğin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Müttefikler, 2026 yılı için Ukrayna'ya 70 milyar avro tutarında askeri teçhizat, yardım ve eğitim sağlamayı taahhüt ederken, 2027'de de en az aynı düzeyde desteğin devam edeceğini açıkladı.

  • NATO, 2026 yılı için Ukrayna'ya 70 milyar avro askeri yardım taahhüdünde bulundu.
  • NATO bildirgesinde İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği vurgulandı.
  • NATO, İran'a Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısı yaptı.

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde Ukrayna'ya yönelik dikkat çeken kararlar yer aldı. 

Müttefik ülkeler, Ukrayna'nın özgürlüğünü, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya verdikleri desteğin süreceğini vurgularken, 2026 yılı için 70 milyar avroluk askeri yardım taahhüdünde bulundu. Bildirgede ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği bir kez daha ifade edilerek Tahran yönetimine Hürmüz Boğazı konusunda çağrı yapıldı.

UKRAYNA'YA DESTEK SÜRECEK

Zirvenin sonuç bildirgesinde, Ukrayna'nın transatlantik güvenliğe katkı sağladığı belirtilerek müttefiklerin Ukrayna'nın özgürlüğünü, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasına verdikleri sarsılmaz desteğin devam edeceği vurgulandı.

Bildirgede, Avrupa'daki müttefikler ile Kanada'nın artık Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımının büyük bölümünü ikili ve çok taraflı mekanizmalar üzerinden finanse ettiği belirtilirken, bu desteğin uzun vadede adil, öngörülebilir ve sürdürülebilir olması gerektiğinin altı çizildi.

2026 İÇİN 70 MİLYAR AVRO, 2027 İÇİN DE AYNI TAAHHÜT

NATO ülkeleri, 2026 yılı boyunca Ukrayna'ya toplam 70 milyar avro tutarında askeri teçhizat, yardım ve eğitim desteği sağlama taahhüdünde bulundu. Bildirgede, 2027 yılında da en az aynı düzeyde desteğin sürdürülmesine yönelik egemen kararların teyit edildiği ifade edildi.

Ayrıca Avrupa Birliği'nin Ukrayna Destek Kredisi mekanizması aracılığıyla Kiev yönetimine çok yıllı finansman sağlama kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, Ukrayna'ya yönelik desteğin uzun vadeli bir strateji kapsamında sürdürüleceği mesajı verildi.

İRAN'A NÜKLEER VE HÜRMÜZ BOĞAZI ÇAĞRISI

Sonuç bildirgesinde İran'a ilişkin dikkat çeken ifadeler de yer aldı. İttifakın, stratejik rekabet, hibrit tehditler ve güvenlik ortamını etkileyen krizlere karşı uyum sağlamayı sürdüreceği belirtilirken, müttefikler İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Bildirgede ayrıca İran'a, küresel enerji ve ticaret açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıvedat cici :

bizde mi ödeyecez saçmalık

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