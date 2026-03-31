Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Düşmanın yaptıklarını hatırlıyoruz ve unutmayacağız"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Buça'daki 4 yıllık anma etkinliğinde, Rus işgalinin yol açtığı dehşetleri hatırlatarak, sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yaptıklarını unutmayacaklarını belirtti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Kiev bölgesindeki Buça şehrinin Rus ordusundan geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçtiğini anımsattı.

Bugün Buça'yı ziyaret ettiğini ve 4 yıl önce burada sivillerin öldürüldüğünü vurgulayan Zelenskiy, "Bütün dünya Buça'yı öğrendiğinde, Rus işgalciler tarafından Buça sokaklarında vahşice öldürülen Ukraynalıları, bodrumlarda işkence gören insanlarımızı, yollarda vurulanları, Buça'daki mezarlarda cesetleri bulunan yetişkinleri ve çocukları öğrendiğinde, herkes Rusya'nın dehşetini ve saldırganlığını gördü." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın, şehrin kontrolünü yeniden sağlamasının üzerinden 4 yıl geçtiğini ve burada yapılan anma törene katıldığını aktaran Zelenskiy, "Düşmanın yaptıklarını hatırlıyoruz ve unutmayacağız." yorumunu yaptı.

Zelenskiy, Buça'da yaşananların sorumlusu olan kişilerin hesap vermesi gerektiğine işaret etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da ülkesinde temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla birlikte Buça'yı ziyaret etti.

Rusya, savaşın başladığı 2022'de Kiev bölgesinde yer alan Buça kentine girmiş ve yaklaşık 1 ay sonra kentten çekilmişti.

Kiev yönetimi, birkaç gün sonra Rus askerlerinin çekildiği Buça kentinde Rusya'yı "katliam" yapmakla suçlarken Rusya, iddiaların provokasyon olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
