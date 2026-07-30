Rusya, Ukrayna'yı 70 füze ve 280'den fazla İHA ile vurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun gece boyunca Kiev, Dnipropetrovsk, Lviv, Poltava, Harkiv, Mıkolayiv, Sumi, Vinnıtsya, Çerkası ve İvano-Frankivsk bölgelerini hedef aldığını duyurdu.

Zelenskiy, saldırılarda 70'ten fazla füze ile 280'den fazla kamikaze İHA'nın kullanıldığını belirterek, bunun savaşın en yoğun hava saldırılarından biri olduğunu ifade etti. Ukrayna lideri, hava savunma sistemlerinin 260'tan fazla İHA'yı etkisiz hale getirdiğini de açıkladı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Ukrayna makamlarının ilk belirlemelerine göre saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. En ağır bilanço Dnipropetrovsk bölgesinde yaşanırken, balistik füzenin isabet ettiği bir evde aralarında çocukların da bulunduğu siviller yaşamını yitirdi. Lviv'de ise apartmanlar ve okullar zarar görürken çok sayıda kişi yaralandı. Kiev'de de sivil yerleşim alanları ve altyapı tesislerinde hasar oluştu.

RUSYA'DAN "ASKERİ HEDEF" AÇIKLAMASI

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırılarda Ukrayna'ya ait hava üsleri ve askeri tesislerin hedef alındığını savundu. Ukrayna ise vurulan noktaların önemli bölümünün sivil yerleşim alanları olduğunu belirterek uluslararası topluma hava savunma desteğinin artırılması çağrısında bulundu.

POLONYA SAVAŞ UÇAKLARINI HAVALANDIRDI

Saldırıların ülkenin batısına kadar ulaşması üzerine NATO üyesi Polonya da alarma geçti. Polonya ordusu, hava sahasının güvenliğini sağlamak amacıyla savaş uçaklarını havalandırdığını açıkladı. Yetkililer, sınır hattındaki gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

ZELENSKİY'DEN MÜTTEFİKLERE ÇAĞRI

Saldırının ardından açıklama yapan Zelenskiy, Ukrayna'nın daha fazla hava savunma sistemi ve füze desteğine ihtiyaç duyduğunu belirterek müttefik ülkelere çağrıda bulundu. Ukrayna lideri, sivillerin korunabilmesi için hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesinin kritik önem taşıdığını vurguladı.