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Rus füzeleri, sivil halkı vurdu

Rus füzeleri, sivil halkı vurdu Haber Videosunu İzle
Rus füzeleri, sivil halkı vurdu
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Rusya Ukrayna savaşı, karşılıklı dron ve füze saldırılarıyla şiddetlenirken, son gelen görüntüler, sivil halkın yaşadığı korkuyu gözler önüne serdi. Rus füzelerinin Ukrayna'daki bir kenti vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, parkta oturan insanların füzelerin düşmesiyle birlikte can havliyle kaçtığı görüldü.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, karşılıklı füze ve dron saldırılarıyla şiddetini artırmaya devam ediyor. Son olarak Rus füzelerinin Ukrayna’daki bir kenti hedef aldığı anlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Saldırı, savaşın sivil halk üzerindeki ağır ve korkutucu etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

SİVİLLER CAN HAVLİYLE KAÇIŞTI

Görüntülerde, kentteki bir parkta banklarda oturan ve yürüyüş yapan sivillerin, füzelerin ardı ardına düşmesiyle büyük bir panik yaşadığı görüldü. Patlama sesleriyle birlikte neye uğradığını şaşıran vatandaşlar, can havliyle güvenli yerlere kaçmaya çalıştı. 

Kaynak: Haberler.com
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