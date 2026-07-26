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İran'dan Ukrayna'ya tehdit: Akılsızca eylem cevapsız kalmayacak

İran'dan Ukrayna'ya tehdit: Akılsızca eylem cevapsız kalmayacak
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İran Meclis Başkan Yardımcısı Nikzad, Ukrayna'nın Hazar’da İran gemisine saldırısına tepki göstererek, eylemin cevapsız kalmayacağını ve meşru müdafaa hakkının kullanılacağını belirtti. Saldırıda bir denizci hayatını kaybetti.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin, "Ukrayna'nın akılsızca eylemi cevapsız kalmayacak." dedi.

"AKILSIZCA EYLEM"

Nikzad, çevrim içi düzenlenen Meclis oturumunda, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir gemiye düzenlediği saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'yı "ABD'nin elinde oyuncak olmaması" konusunda uyaran Nikzad, şöyle konuştu:

"İran meşru müdafaa hakkını her zaman kullanacaktır. Ülkemize yönelik saldırıların kaynağı, silahlı kuvvetlerimizin meşru hedefi olacaktır. Ukrayna'nın akılsızca eylemi cevapsız kalmayacak."

BİR DENİZCİ ÖLDÜ

Nikzad, Hazar Denizi'nde Ukrayna'nın İran'a ait bir ticari gemiyi hedef aldığı saldırıda bir denizcinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemiler ile bir savaş gemisinin uzun menzilli saldırılarla hedef alındığını açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı, söz konusu saldırıyı kınamıştı.

Ayrıca Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı, konuyla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Kaynak: AA
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