AB: Rusya, Ukrayna'daki faaliyetlerinden sorumlu tutulmalıdır

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın Ukrayna'da gerçekleştirdiği eylemlerden dolayı sorumlu tutulması gerektiğini belirtti ve Buça'daki katliamları anarak uluslararası tazminat ve mahkeme desteklerini vurguladı.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Kiev'e yaptığı ziyarete ilişkin mesaj paylaştı.

Buça kentindeki olayları anmak için bölgeye giden Kallas, "Buça, Rusya savaşının zalimliğini sembolize ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kallas, Buça'da sivillerin yakın mesafeden vurulduğunu, bazılarının ellerinin arkadan bağlandığını aktararak, "Bu toplu katliamların üzerinden 4 yıl geçtikten sonra kurbanları anıyoruz. Burada yaşananlar inkar edilemez." ifadelerini kullandı.

AB'nin, Ukrayna'nın savaş zararları için "Uluslararası Tazminat Komisyonu" ve Saldırı Suçu Özel Mahkemesine destek vermeye devam ettiğinin altını çizen Kallas, Birliğin suçların cezasız kalmamasını sağlama konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Kallas, "Rusya, Ukrayna'da yaptıklarından dolayı hesap vermelidir." ifadesine yer verdi.

Rusya, savaşın başladığı 2022'de Kiev bölgesinde yer alan Buça kentine girmiş ve 1 ay sonra kentten çekilmişti.

Kiev yönetimi, birkaç gün sonra Rus askerlerinin çekildiği Buça kentinde Rusya'yı "katliam" yapmakla suçlamıştı. Rusya, iddiaların provokasyon olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi

163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
3-5 takipçi kazanınca nişanlısını bir çırpıda sildi

3-5 takipçi kazanınca ilk olarak bakın kimi sildi
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü

Aile katliamı! Eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi

163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
Geceye damga vuran olay! Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti

Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti
A Milli Takım'da tarihi maç öncesi 5 eksik var

A Milli Takım'da tarihi maç öncesi can sıkan gelişme