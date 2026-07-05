ABD Başkanı Trump'ın NATO programı belli oldu
ABD Başkanı Trump'ın NATO programı belli oldu: Zelenski ve Şara ile de görüşecek
Abd Başkanı Trump'ın NATO programı belli oldu: Zelenski ve Şara ile de görüşecek
Kaynak: Haberler.com
Abd Başkanı Trump'ın NATO programı belli oldu: Zelenski ve Şara ile de görüşecek
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