Zelenski'den Washington'da kritik hamle! ABD Büyükelçisi görevden alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin Washington Büyükelçisi Olha Stefanishyna'nın görevine son verdi. Zelenskiy'nin 3 Ağustos'ta imzaladığı kararnameyle resmiyet kazanan bu hamle, Kiev yönetimi ile ABD arasındaki askeri ve diplomatik temasların en kritik dönemlerinden birinde geldi.

WASHINGTON'DAKİ KRİTİK DİPLOMASİ DÖNEMİ SONA ERDİ

Ağustos 2025'te Ukrayna'nın ABD'deki diplomatik temsilciliğinin başına getirilen Stefanishyna'nın görevi, özellikle iki ülke arasındaki savunma iş birliği açısından hayati bir önem taşıyordu. Zelenski, Stefanishyna'yı göreve atadığında ABD ile diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi ve savunma alanındaki anlaşmaların hızlandırılmasını öncelikli hedef olarak belirlemişti.

Yaklaşık bir yıllık görev süresinin ardından Stefanishyna'nın Washington'daki görevi resmi olarak sona erdi. Ukrayna hükümetinden, Stefanishyna'nın yerine kimin getirileceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"GÖREVDEN AYRILMA TALEBİ BENDEN GELDİ"

Görevden alınma kararının ardından açıklamalarda bulunan Olha Stefanishyna, bu kararın kendi isteği doğrultusunda alındığını belirtti. Washington'daki görevini hayatının "en büyük onuru" olarak tanımlayan eski büyükelçi, görev süresi boyunca Ukrayna ile ABD arasındaki savunma ilişkilerinin kararlılıkla sürdürüldüğünün altını çizdi.

Mevcut veriler ışığında bu kararın doğrudan bir "Zelenski tasfiyesi" olarak yorumlanması yerine, temkinli davranılarak olağan bir diplomatik görev değişimi şeklinde değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI İDDİALARI GÜNDEMDE

Diğer yandan Stefanishyna'nın ismi, Ukrayna'da yürütülen yolsuzluk soruşturmalarıyla da anılmaya başlandı. Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı tarafından yürütülen incelemelerde, geçmiş dönemdeki kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı iddiaları mercek altına alınıyor. Ancak bu soruşturmaların, büyükelçilik görevinin sona ermesiyle doğrudan bir bağlantısı olduğuna ilişkin henüz resmi bir onay bulunmuyor.

ZELENSKİ VE KİEV YÖNETİMİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Ukrayna yönetimi açısından kararın en dikkat çekici boyutu, savaşın devam ettiği ve ABD desteğinin hayati önem taşıdığı bir dönemde stratejik bir başkentteki temsil gücünün değişiyor olması. Washington Büyükelçiliği; hava savunma sistemleri, askeri mühimmat ve siyasi destek akışının sağlanmasında en kritik köprü konumunda bulunuyor.

Bu diplomatik hamle, Zelenski'nin Washington ile ilişkilerde yeni bir safha başlatma arayışı olarak değerlendiriliyor.

ZELENSKİ YÖNETİMİNDE PEŞ PEŞE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Stefanishyna’nın görevden alınması, Zelenski yönetimindeki son haftalardaki kapsamlı kadro değişikliklerinin ardından geldi. Temmuz ayında Başbakan Yuliya Sviridenko görevinden ayrılırken hükümetin tamamı yeniden şekillendirildi. Aynı süreçte Savunma Bakanı Mihail Fedorov da görevden alındı. Fedorov’un görevden alınması, özellikle savunma alanındaki reformları ve Ukrayna’nın insansız hava araçları programındaki rolü nedeniyle kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

Değişiklikler bununla da sınırlı kalmadı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Oleksandr Sırskiy de görevden alınarak yerine Tümgeneral Mihailo Drapatiy getirildi. Eski İçişleri Bakanı İhor Klimenko ise Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin başına atandı. Zelenski'nin başlattığı yeniden yapılanma kapsamında üst düzey güvenlik ve savunma kadrolarında da önemli değişiklikler gerçekleştirildi.