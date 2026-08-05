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Cepheden kaçan askere kadın elbisesi giydirip darbettiler

Cepheden kaçan askere kadın elbisesi giydirip darbettiler Haber Videosunu İzle
Cepheden kaçan askere kadın elbisesi giydirip darbettiler
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Ukrayna cephesinde mevzisini terk eden bir Rus askeri, kadın elbisesi giydirilerek çukura konuldu ve diğer askerler tarafından darbedildi. Olay, Rus ordusunda uygulandığı öne sürülen sert disiplin yöntemlerini yeniden gündeme getirdi.

Ukrayna cephesinde görev yapan bir Rus askeri, bulunduğu mevziyi izinsiz terk etmesinin ardından birlik içinde ağır bir cezaya maruz bırakıldı.

Askerin önce kadın elbisesi giymeye zorlandığı, ardından toprak bir çukura konulduğu ve burada diğer askerler tarafından darbedildiği öne sürüldü. Görüntülerde askerin aşağılandığı ve fiziksel şiddete maruz kaldığı anlar yer alıyor.

BENZER DİSİPLİN İDDİALARI DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

Rus ordusunda emirlere uymadığı veya firar girişiminde bulunduğu öne sürülen askerlere yönelik sert disiplin uygulamalarına ilişkin iddialar daha önce de uluslararası basına yansımıştı.

Bağımsız medya kuruluşları ve insan hakları odaklı haberlerde, bazı askerlerin çukurlarda tutulduğu, ağaçlara bağlandığı, darbedildiği veya aşağılayıcı cezalara maruz bırakıldığı yönünde çok sayıda iddia yer aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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