Ukraynalı sporcu Türkçe şarkı eşliğinde barfiks çubuğunda dans etti

Ukraynalı genç kadın sporcu Victoriia Terletsha, barfiks üzerinde yaptığı muhteşem performansla sosyal medyayı salladı.

TÜRKÇE ŞARKIYLA BİRLİKTE COŞTU

Güçlü kollarıyla Türkçe müziğin ritmine kusursuzca ayak uyduran atlet, barfikste dans ederek izleyenleri büyüledi. Kıvrak hareketleri, olağanüstü denge ve ritim duygusuyla birleşince ortaya adeta bir sanat şovu çıktı.

MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Zorlu akrobatik hareketleri büyük bir zarafet ve kolaylıkla sergileyen genç kadının performansı, kısa sürede milyonlarca izlenme alarak binlerce beğeni topladı. Hem gücü hem de estetiği bir araya getiren bu etkileyici gösteri, izleyenlerden tam not aldı.