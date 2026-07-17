Ukraynalı sporcu Türkçe şarkı eşliğinde barfiks çubuğunda dans etti
Güçlü kolları ile Türkçe müziğin ritmine ayak uyduran Ukraynalı sporcu Victoriia Terletsha, barfiks üzerinde dans ederek büyüledi. Genç sporcunun kıvrak hareketleri izleyenleri mest etti.
Ukraynalı genç kadın sporcu Victoriia Terletsha, barfiks üzerinde yaptığı muhteşem performansla sosyal medyayı salladı.
TÜRKÇE ŞARKIYLA BİRLİKTE COŞTU
Güçlü kollarıyla Türkçe müziğin ritmine kusursuzca ayak uyduran atlet, barfikste dans ederek izleyenleri büyüledi. Kıvrak hareketleri, olağanüstü denge ve ritim duygusuyla birleşince ortaya adeta bir sanat şovu çıktı.
MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ
Zorlu akrobatik hareketleri büyük bir zarafet ve kolaylıkla sergileyen genç kadının performansı, kısa sürede milyonlarca izlenme alarak binlerce beğeni topladı. Hem gücü hem de estetiği bir araya getiren bu etkileyici gösteri, izleyenlerden tam not aldı.