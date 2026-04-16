Rusya Ukrayna savaşı SON DAKİKA! Rusya Ukrayna'ya mı saldırdı?

Rusya- Ukrayna savaşında çatışmalar gece saatlerinde yeniden şiddetlendi. Ukrayna’nın başkenti Kiev ile birlikte birçok şehir Rusya tarafından düzenlenen füze saldırılarının hedefi oldu. Saldırılar sonucunda can kayıpları ve yaralanmalar yaşanırken, şehirlerde ciddi hasar meydana geldi. Aynı süreçte Ukrayna da Rusya topraklarındaki sanayi tesislerine yönelik saldırılarını sürdürdü.

Perşembe gecesi yerel saatle 02.30’da Ukrayna genelinde hava saldırısı sirenleri çalmaya başladı. Kiev ve Dnipro başta olmak üzere farklı şehirlerde patlamalar meydana geldi.

Kiev’de düzenlenen saldırılarda en az beş kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında 12 yaşında bir çocuk ile 35 yaşında bir kadının da bulunduğu bildirildi. En az 21 kişi ise yaralandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klychko, bir binanın doğrudan isabet aldığını ve enkazın çevredeki apartman bloklarının üzerine düştüğünü açıkladı. Olayda: Bir binada yangın çıktı, bir başka binada camlar kırıldı, küçük bir otel hasar gördü.

Ayrıca bir roketin enkazı 16 katlı bir apartman ile müstakil bir eve düştü. Çöken binadan bir anne ve çocuğu sağ olarak kurtarıldı. Kiev’in farklı bir bölgesinde devam eden saldırılar sırasında dört sağlık görevlisi yaralandı. Gece boyunca süren saldırıların ardından Rusya, perşembe sabahı Kiev’e bir füze saldırısı daha düzenledi.

RUSYA UKRAYNA'YA MI SALDIRDI?

Rusya’nın saldırıları Dnipro şehrini de hedef aldı. Ukrayna’nın dördüncü büyük şehri olan Dnipro, hafta içerisinde ikinci kez hava saldırılarına maruz kaldı. Saldırılarda: İki kişi hayatını kaybetti, en az 27 kişi yaralandı.

Saldırı sonucunda evler ve araçlar yandı, bir eğitim kurumu hasar gördü. Karadeniz kıyısındaki Odesa şehrinden de patlama haberleri geldi. Kentin son 24 saat içinde iki kez hedef alındığı bildirildi. Saldırıların, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’nin uçaksavar füze stoklarının tükenmek üzere olduğunu açıklamasının ardından gerçekleştiği aktarıldı.

UKRAYNA’DAN RUSYA TOPRAKLARINA SALDIRILAR

Rus kaynaklara göre Ukrayna’ya ait insansız hava araçları, Rusya’nın güneyinde bulunan Tuapse kentindeki bir petrol rafinerisini hedef aldı. Söz konusu tesisin Rosneft’e ait olduğu ve ülkenin en büyük 10 petrol rafinerisinden biri olduğu belirtildi.

Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, İHA parçalarının bazı binaların üzerine düştüğünü açıkladı. Olayda: İki çocuk hayatını kaybetti, iki yetişkin yaralandı.

Güvenlik gerekçesiyle Tuapse’deki tüm okullarda 16 Nisan’a kadar eğitime ara verildi.

Tuapse’deki petrol rafinerisinin daha önce de Ukrayna saldırılarına maruz kaldığı ve üretimin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.