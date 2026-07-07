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Trump 4 yıldır beklenen müjdeyi verdi: Putin ile çok iyi bir görüşme yaptım

Trump 4 yıldır beklenen müjdeyi verdi: Putin ile çok iyi bir görüşme yaptım Haber Videosunu İzle
Trump 4 yıldır beklenen müjdeyi verdi: Putin ile çok iyi bir görüşme yaptım
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'daki NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştüğünü açıkladı. Trump, "Putin ile çok iyi bir görüşme yaptım. Bence ikisi de bir anlaşma yapmak istiyor. Umarım bunu yakında çözeceğiz." diyerek Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine ilişkin umutlu mesaj verdi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.
  • Trump, Putin görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de konuştuğunu belirtti.
  • Trump ve Zelenskiy'nin NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, ardından da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile konuştuğunu söyledi.

"PUTİN İLE ÇOK İYİ BİR GÖRÜŞME YAPTIM"

Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında konuşan Trump, "Başkan Putin ile çok iyi bir görüşme yaptım. Uzun sürdü. Hemen ardından Başkan Zelenskiy ile de görüştüm. Bence ikisi de bir anlaşma yapmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Savaşın diplomatik yollarla sona ermesi konusunda umutlu olduğunu dile getiren Trump, "Umarım bunu yakında çözeceğiz." dedi.

ZELENSKİY İLE KRİTİK GÖRÜŞME BEKLENİYOR

Trump ile Zelenskiy'nin NATO Zirvesi kapsamında çarşamba günü Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmenin ana gündem maddesini Rusya-Ukrayna savaşı ve Kiev'in güvenlik taleplerinin oluşturacağı belirtiliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise zirve öncesinde yaptığı açıklamada, Rusya'nın balistik füze saldırılarına karşı ülkesinin acil hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Zelenskiy'nin bu talebi Trump ile yapacağı görüşmede de gündeme getirmesi bekleniyor.

ANKARA'DA DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZ KAZANDI

NATO Zirvesi kapsamında dünya liderlerini ağırlayan Ankara, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin kritik diplomatik temaslara da sahne oluyor. Erdoğan ile Trump görüşmesinin ardından gözler şimdi Trump-Zelenskiy buluşmasına çevrilirken, zirvede savaşın sona erdirilmesine yönelik olası diplomatik girişimlerin de ele alınması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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