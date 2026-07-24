Rusya'nın can damarına bir darbe daha!

Ukrayna'nın Rusya'nın iç kesimlerine düzenlediği uzun menzilli saldırılar kapsamında, St. Petersburg yakınlarındaki Leningrad bölgesinde bulunan Wildberries'e ait bir lojistik merkezinin vurulduğu bildirildi. Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, saldırının ardından depoda yangın çıktığını ve üç kişinin yaralandığını açıkladı. Wildberries ise bölgedeki iki lojistik tesisindeki faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

HAVACILIK FABRİKASININ DA HEDEF ALINDIĞI İDDİASI

Dış basında yer alan haberlere göre saldırıların bir diğer hedefi ise Kirov kentindeki Aviatek havacılık fabrikası oldu. Almaz-Antey savunma sanayi grubunun parçası olan tesise füze saldırısı düzenlendiği öne sürüldü. Ancak bu saldırıyla ilgili Rus makamlarından henüz resmi doğrulama veya hasar bilançosuna ilişkin açıklama gelmedi.

WILDBERRIES SON GÜNLERDE DEFALARCA HEDEF ALINDI

Ukrayna, son bir hafta içinde Rusya'nın en büyük e-ticaret şirketlerinden Wildberries'e ait çok sayıda lojistik merkezini hedef aldı. Reuters'a göre 18 Temmuz'dan bu yana şirketin lojistik kapasitesinin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan beş depo saldırılarda zarar gördü. Kiev yönetimi, söz konusu tesislerin Rus ordusunun lojistik altyapısını desteklediğini savunurken Moskova bu iddiayı reddediyor.