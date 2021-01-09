TÜRK LİRASI HABERLERİ

Türk Lirası - Bugün
Jandarmadan kimlik dolandırıcılarına operasyon
İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı, çalıntı kimlik bilgileriyle, kimlik, ehliyet, trafik kaza tutanağı, sağlık raporu gibi sahte resmi belge düzenleyen iki şüpheliyi yakaladı.
Türk Lirası - Bugün
Motosikletini satıp abisini evlendirecekti, hırsızlar izin vermedi
İstanbul Zeytinburnu'nda 60 bin TL değerindeki motosikletin çalınma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Türk Lirası - Bugün
Son dakika haberi... Denetimden kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı: 9 bin lira ceza yedi
Türk Lirası - Bugün
Kısıtlamayı ihlal eden alkollü kadından gazetecilere tehdit: Eniştem savcı, o görüntüleri silin
Türk Lirası - Dün
İltihaplı romatizma tedavisinde kullanılan iki ilaç koronavirüsten ölüm riskini yüzde 24 azaltıyor
Türk Lirası - Dün
Peugeot Türkiye 2020'de SUV segmentinin lideri oldu
Peugeot Türkiye, aralık ayında gerçekleştirdiği 4 bin 224 adet SUV satışı ile toplam SUV segmentinin lideri oldu.
Türk Lirası - Dün
Ziraat Bankası : Medya ve denetim tarafında gerçek olmayan, eksik bilgilerle kanaatler oluşturulmaya çalışılmaktadır
Ziraat Bankası, bazı yazılı ve görsel medya organlarında bankayla ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.
Türk Lirası - Dün
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,21 artışla günü 1.540,61 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, 1.542,75 puanla da rekor seviyeyi gördü.
Türk Lirası - Dün
BIST100 yüzde 1.21 yükseldi, dolar 7.35 lirada
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,519 ve 1,542 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 1.21 artışla 1,540.61 puanda tamamladı.
Türk Lirası - Dün
Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,81 azalışla 444,00 liradan tamamladı.
Türk Lirası - Dün
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,92-10,13 liradan satıldı.
Türk Lirası - Dün
Son dakika haberi... BAKAN PAKDEMİRLİ, İZTO'DA TARIM SEKTÖRÜNÜN TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU
Edinilen son dakika haberine göre Bakan Pakdemirli Tarıma dönük her yatırım, ülkenin bütün sektörlerine yapılan yatırımdır (2)Mekteb-i Zirai Şahane'nin 10 Ocak 1846 tarihinde kurulması ile başlayan Türkiye'de tarım eğitiminin 175'inci yıl dönümü için İzmir'e gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret...
Türk Lirası - Dün
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kuzu etinin kilogramı 57,72 liradan satıldı.
Türk Lirası - Dün
Başkan seçim zamanı söz vermişti! Eyyübiye Belediyesi'nin gelir gider tablosu açıklandı
Türk Lirası - Dün
Osmaniye Ticaret Borsası
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 23 liradan satıldı.
Türk Lirası - Dün
TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı Açıklaması
- İşletme kredilerinde talebin artması bekleniyor Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde, işletme kredilerinden küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen kredilere ve Türk lirası cinsinden açılan kredilere talep arttı, uzun vadeli krediler ile yabancı para cinsinden açılan kredilere ise talep azaldı.
Türk Lirası - Dün
İç kaplama işi tamamlanan Karadere Tüneli için açılış töreni
BOLU'nun su ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak olan 3 bin 635 metrelik Karadere Tünelinin iç beton kaplama işi tamamlanması nedeniyle açılış töreni düzenlendi.
Türk Lirası - Dün
Son dakika haberi: Kumar baskını düzenleyen polis, içeriye 'Selamünaleyküm polis' diyerek girdi
Türk Lirası - Dün
Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 5,92 liradan satıldı.
Türk Lirası - Dün
E-tebligatla 5 yılda 630 milyon TL tasarruf
ADALET Bakanlığı'nca, e-tebligat uygulaması sayesinde 5 yılda 29 bin 512 ağaç korunurken, yaklaşık 630 milyon TL tasarruf yapıldığı açıklandı.
Türk Lirası - Dün
NN Hayat ve Emeklilik 2021'de dijitalleşerek büyüyecek
NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Anna Grzelonska, 2021 yılında büyümeyi hedeflediklerini belirterek, "2021'de iki alana odaklanacağız, mevcut satış kanallarımızı geliştirecek, online platformlardaki etkinliğimizi artıracağız. Karlı büyümek için dijital kanallarındaki penetrasyonu artıracağız.
Türk Lirası - Dün
Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 449,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.980 lira oldu.
Türk Lirası - Dün
Temizlik görevlisi, para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
MERSİN'de Toroslar Belediyesi personeli Gökhan Kıymet, sokakta temizlik yaparken bulduğu cüzdanı, içindeki 500 TL'ye dokunmadan Fatma Yılmaz'a (73) teslim etti.
Türk Lirası - Dün
Katılım Emeklilik 2020'de yüzde 34,5'lik getiriyle sektör birincisi oldu
Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Katılım Emeklilik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) sağlık sigortalarına kadar hayatın her alanına dokunan güvence ürünleriyle salgının neden olduğu bu sınavdan başarıyla çıkmayı bildiklerini, yüksek fon performanslarıyla BES'in...
Türk Lirası - Dün
Polisten kaçan motosikletli kaza yaparak yaralandı, üzerinden uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca çıktı
Türk Lirası - Dün
" Yanımda" 2020'de 13 milyon kullanıcıya ulaştı
Vodafone'un 4 yıl önce kullanıma sunduğu "Vodafone Yanımda" uygulamasının aylık aktif müşteri sayısı 13 milyona, aylık ziyaret trafiği ise 300 milyona ulaştı.
Türk Lirası - Dün
Merkez Bankası, farklı bankalar arasında 7/24 para transferi yapmayı sağlayan FAST Sistemi'ni kullanıma sundu
Türk Lirası - Dün
FAST Sistemi, ilk aşamada 50 lira limitli olarak başlatılırken, bu limit kullanımın yaygınlığına göre kademeli artırılarak 1.000 liraya kadar...
FAST Sistemi, ilk aşamada 50 lira limitli olarak başlatılırken, bu limit kullanımın yaygınlığına göre kademeli artırılarak 1.000 liraya kadar yükseltilecek.
Türk Lirası - Dün
Piyasa güne eksi rezervle başladı
Piyasa güne 44 milyar 812,9 milyon TL eksi rezervle başladı.
Türk Lirası - Dün
BIST100 yüzde 0.59 artışla başladı, dolar 7.32 lirada
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe, yüzde 0.59 artışla 1,531.16 puanda başladı.
Türk Lirası - Dün
Son dakika: Boğazını kestiği tavuğu ateşe atıp, cinler alemine adadığını söyleyen kişi gözaltına alındı
Yusuf Y.'nin paylaşımlarının ekran görüntüsünü alan çok sayıda kişi, bu kişinin cezalandırılması için sosyal medyada kampanya başlattı. Kendisine tepki gösterenlere de cevap veren Yusuf Y., "Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28'inci maddesinin (f) bendine göre, 9. maddede ve yönetmeliklerinde belirtilen hususlara uymayanlara hayvan başına 300 Türk Lirası, yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara 1200 Türk lirası idari para cezası verilmektedir.
Türk Lirası - Dün
Boğazını kestiği tavuğu ateşe atıp, cinler alemine adadığını söyleyen kişi gözaltına alındı
Türk Lirası - Dün
Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı
Küresel piyasalar pozitif görünümünü korurken, bugün ABD'de açıklanacak aralık ayı istihdam raporundaki veriler takip edilecek.