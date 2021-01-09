TÜRK LİRASI HABERLERİ

Türk Lirası - Dün

Yusuf Y.'nin paylaşımlarının ekran görüntüsünü alan çok sayıda kişi, bu kişinin cezalandırılması için sosyal medyada kampanya başlattı. Kendisine tepki gösterenlere de cevap veren Yusuf Y., "Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28'inci maddesinin (f) bendine göre, 9. maddede ve yönetmeliklerinde belirtilen hususlara uymayanlara hayvan başına 300 Türk Lirası, yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara 1200 Türk lirası idari para cezası verilmektedir.