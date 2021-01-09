TÜRK LİRASI HABERLERİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Haberler ›› Türk Lirası Haberleri
Rss Haberler RSS
Sitene Ekle

Türk Lirası Haberleri

Türk Lirası haber, Türk Lirası son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Türk Lirası - Bugün
Jandarmadan kimlik dolandırıcılarına operasyon
İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı, çalıntı kimlik bilgileriyle, kimlik, ehliyet, trafik kaza tutanağı, sağlık raporu gibi sahte resmi belge düzenleyen iki şüpheliyi yakaladı.
Türk Lirası - Bugün
Motosikletini satıp abisini evlendirecekti, hırsızlar izin vermedi
İstanbul Zeytinburnu'nda 60 bin TL değerindeki motosikletin çalınma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Türk Lirası: Makam aracı ile 2 belediye aracını satıp, sokak hayvanlarına kulübe yaptırdıTürk Lirası - Bugün
Makam aracı ile 2 belediye aracını satıp, sokak hayvanlarına kulübe yaptırdı
Türk Lirası: Ivana Sert: Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin!Türk Lirası - Bugün
Ivana Sert: Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin!
Türk Lirası: Son dakika haberi... Denetimden kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı: 9 bin lira ceza yediTürk Lirası - Bugün
Son dakika haberi... Denetimden kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı: 9 bin lira ceza yedi
Türk Lirası: Kısıtlamayı ihlal eden alkollü kadından gazetecilere tehdit: Eniştem savcı, o görüntüleri silinTürk Lirası - Bugün
Kısıtlamayı ihlal eden alkollü kadından gazetecilere tehdit: Eniştem savcı, o görüntüleri silin
Türk Lirası: Son dakika haber | Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye 9 bin 450 TL cezaTürk Lirası - Bugün
Son dakika haber | Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye 9 bin 450 TL ceza
Türk Lirası: Ters yönde ilerleyen midibüs sürücüsüne cezaTürk Lirası - Dün
Ters yönde ilerleyen midibüs sürücüsüne ceza
Türk Lirası: Briç Sevenler Derneği'ne kumar baskını: 42 kişiye 132 bin TL cezaTürk Lirası - Dün
Briç Sevenler Derneği'ne kumar baskını: 42 kişiye 132 bin TL ceza
Türk Lirası: Kumar oynayan 33 kişiye para cezası kesildiTürk Lirası - Dün
Kumar oynayan 33 kişiye para cezası kesildi
Motosikletini satıp abisini evlendirecekti, hırsızlar izin vermedi
Türk Lirası: İltihaplı romatizma tedavisinde kullanılan iki ilaç koronavirüsten ölüm riskini yüzde 24 azaltıyorTürk Lirası - Dün
İltihaplı romatizma tedavisinde kullanılan iki ilaç koronavirüsten ölüm riskini yüzde 24 azaltıyor
Türk Lirası - Dün
Peugeot Türkiye 2020'de SUV segmentinin lideri oldu
Peugeot Türkiye, aralık ayında gerçekleştirdiği 4 bin 224 adet SUV satışı ile toplam SUV segmentinin lideri oldu.
Türk Lirası - Dün
Ziraat Bankası : Medya ve denetim tarafında gerçek olmayan, eksik bilgilerle kanaatler oluşturulmaya çalışılmaktadır
Ziraat Bankası, bazı yazılı ve görsel medya organlarında bankayla ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.
Türk Lirası: Marmarislilerin av yasağına giren hamsiye talebi arttıTürk Lirası - Dün
Marmarislilerin av yasağına giren hamsiye talebi arttı
Türk Lirası: İzmir'de belediye başkan yardımcısı, müteahhide bıçakla saldırdı iddiasıTürk Lirası - Dün
İzmir'de belediye başkan yardımcısı, müteahhide bıçakla saldırdı iddiası
Türk Lirası: Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdiTürk Lirası - Dün
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Türk Lirası - Dün
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,21 artışla günü 1.540,61 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, 1.542,75 puanla da rekor seviyeyi gördü.
Türk Lirası - Dün
BIST100 yüzde 1.21 yükseldi, dolar 7.35 lirada
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,519 ve 1,542 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 1.21 artışla 1,540.61 puanda tamamladı.
Türk Lirası - Dün
Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,81 azalışla 444,00 liradan tamamladı.
Türk Lirası - Dün
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,92-10,13 liradan satıldı.
Türk Lirası - Dün
Son dakika haberi... BAKAN PAKDEMİRLİ, İZTO'DA TARIM SEKTÖRÜNÜN TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU
Edinilen son dakika haberine göre Bakan Pakdemirli Tarıma dönük her yatırım, ülkenin bütün sektörlerine yapılan yatırımdır (2)Mekteb-i Zirai Şahane'nin 10 Ocak 1846 tarihinde kurulması ile başlayan Türkiye'de tarım eğitiminin 175'inci yıl dönümü için İzmir'e gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret...
Türk Lirası - Dün
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kuzu etinin kilogramı 57,72 liradan satıldı.
Türk Lirası: Başkan seçim zamanı söz vermişti! Eyyübiye Belediyesi'nin gelir gider tablosu açıklandıTürk Lirası - Dün
Başkan seçim zamanı söz vermişti! Eyyübiye Belediyesi'nin gelir gider tablosu açıklandı
Türk Lirası - Dün
Osmaniye Ticaret Borsası
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 23 liradan satıldı.
Türk Lirası - Dün
TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı Açıklaması
- İşletme kredilerinde talebin artması bekleniyor Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde, işletme kredilerinden küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen kredilere ve Türk lirası cinsinden açılan kredilere talep arttı, uzun vadeli krediler ile yabancı para cinsinden açılan kredilere ise talep azaldı.
Türk Lirası - Dün
İç kaplama işi tamamlanan Karadere Tüneli için açılış töreni
BOLU'nun su ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak olan 3 bin 635 metrelik Karadere Tünelinin iç beton kaplama işi tamamlanması nedeniyle açılış töreni düzenlendi.
Türk Lirası: Son dakika haberi: Kumar baskını düzenleyen polis, içeriye 'Selamünaleyküm polis' diyerek girdiTürk Lirası - Dün
Son dakika haberi: Kumar baskını düzenleyen polis, içeriye 'Selamünaleyküm polis' diyerek girdi
Türk Lirası: İzmir Büyükşehir'den kulüplere büyük destekTürk Lirası - Dün
İzmir Büyükşehir'den kulüplere büyük destek
Türk Lirası: Alıcı gibi davranıp, iş yerinden cep telefonu çalan hırsızları yakalattıTürk Lirası - Dün
Alıcı gibi davranıp, iş yerinden cep telefonu çalan hırsızları yakalattı
Türk Lirası: Başkan Yazıcı'dan, İBB'ye 'kreş' tepkisiTürk Lirası - Dün
Başkan Yazıcı'dan, İBB'ye 'kreş' tepkisi
Türk Lirası - Dün
Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 5,92 liradan satıldı.
Türk Lirası - Dün
E-tebligatla 5 yılda 630 milyon TL tasarruf
ADALET Bakanlığı'nca, e-tebligat uygulaması sayesinde 5 yılda 29 bin 512 ağaç korunurken, yaklaşık 630 milyon TL tasarruf yapıldığı açıklandı.
Türk Lirası - Dün
NN Hayat ve Emeklilik 2021'de dijitalleşerek büyüyecek
NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Anna Grzelonska, 2021 yılında büyümeyi hedeflediklerini belirterek, "2021'de iki alana odaklanacağız, mevcut satış kanallarımızı geliştirecek, online platformlardaki etkinliğimizi artıracağız. Karlı büyümek için dijital kanallarındaki penetrasyonu artıracağız.
Türk Lirası - Dün
Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 449,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.980 lira oldu.
Türk Lirası - Dün
Temizlik görevlisi, para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
MERSİN'de Toroslar Belediyesi personeli Gökhan Kıymet, sokakta temizlik yaparken bulduğu cüzdanı, içindeki 500 TL'ye dokunmadan Fatma Yılmaz'a (73) teslim etti.
Türk Lirası - Dün
Katılım Emeklilik 2020'de yüzde 34,5'lik getiriyle sektör birincisi oldu
Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Katılım Emeklilik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) sağlık sigortalarına kadar hayatın her alanına dokunan güvence ürünleriyle salgının neden olduğu bu sınavdan başarıyla çıkmayı bildiklerini, yüksek fon performanslarıyla BES'in...
Türk Lirası: Milli Piyango'da büyük ikramiye 6 milyon TLTürk Lirası - Dün
Milli Piyango'da büyük ikramiye 6 milyon TL
Türk Lirası: Bahçelievler'de gece kulübüne çevrilen işlerine baskınTürk Lirası - Dün
Bahçelievler'de gece kulübüne çevrilen işlerine baskın
Türk Lirası: Antalya'da 87 yıl sonra kahve üretimine geçiliyorTürk Lirası - Dün
Antalya'da 87 yıl sonra kahve üretimine geçiliyor
Türk Lirası: Polisten kaçan motosikletli kaza yaparak yaralandı, üzerinden uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca çıktıTürk Lirası - Dün
Polisten kaçan motosikletli kaza yaparak yaralandı, üzerinden uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca çıktı
Türk Lirası - Dün
" Yanımda" 2020'de 13 milyon kullanıcıya ulaştı
Vodafone'un 4 yıl önce kullanıma sunduğu "Vodafone Yanımda" uygulamasının aylık aktif müşteri sayısı 13 milyona, aylık ziyaret trafiği ise 300 milyona ulaştı.
Türk Lirası: Güne yükselişle başlayan dolar 7,36'dan işlem görüyorTürk Lirası - Dün
Güne yükselişle başlayan dolar 7,36'dan işlem görüyor
Türk Lirası: Merkez Bankası, farklı bankalar arasında 7/24 para transferi yapmayı sağlayan FAST Sistemi'ni kullanıma sunduTürk Lirası - Dün
Merkez Bankası, farklı bankalar arasında 7/24 para transferi yapmayı sağlayan FAST Sistemi'ni kullanıma sundu
Türk Lirası - Dün
FAST Sistemi, ilk aşamada 50 lira limitli olarak başlatılırken, bu limit kullanımın yaygınlığına göre kademeli artırılarak 1.000 liraya kadar...
FAST Sistemi, ilk aşamada 50 lira limitli olarak başlatılırken, bu limit kullanımın yaygınlığına göre kademeli artırılarak 1.000 liraya kadar yükseltilecek.
Türk Lirası - Dün
Piyasa güne eksi rezervle başladı
Piyasa güne 44 milyar 812,9 milyon TL eksi rezervle başladı.
Türk Lirası - Dün
BIST100 yüzde 0.59 artışla başladı, dolar 7.32 lirada
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe, yüzde 0.59 artışla 1,531.16 puanda başladı.
Türk Lirası: Yurt dışında yaşayan Şeyma Subaşı, lüks teknede tatil yapıyorTürk Lirası - Dün
Yurt dışında yaşayan Şeyma Subaşı, lüks teknede tatil yapıyor
Türk Lirası - Dün
Son dakika: Boğazını kestiği tavuğu ateşe atıp, cinler alemine adadığını söyleyen kişi gözaltına alındı
Yusuf Y.'nin paylaşımlarının ekran görüntüsünü alan çok sayıda kişi, bu kişinin cezalandırılması için sosyal medyada kampanya başlattı. Kendisine tepki gösterenlere de cevap veren Yusuf Y., "Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28'inci maddesinin (f) bendine göre, 9. maddede ve yönetmeliklerinde belirtilen hususlara uymayanlara hayvan başına 300 Türk Lirası, yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara 1200 Türk lirası idari para cezası verilmektedir.
Türk Lirası: Son dakika haberleri... Kumar oynamak için kahvehanenin duvarında delik açmışlarTürk Lirası - Dün
Son dakika haberleri... Kumar oynamak için kahvehanenin duvarında delik açmışlar
Türk Lirası: Boğazını kestiği tavuğu ateşe atıp, cinler alemine adadığını söyleyen kişi gözaltına alındıTürk Lirası - Dün
Boğazını kestiği tavuğu ateşe atıp, cinler alemine adadığını söyleyen kişi gözaltına alındı
Türk Lirası - Dün
Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı
Küresel piyasalar pozitif görünümünü korurken, bugün ABD'de açıklanacak aralık ayı istihdam raporundaki veriler takip edilecek.
12345
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Yaşar Güler Fikri Sağlar Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Cemal Hünal Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak Kongre Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Lirası Haberleri | Türk Lirası Haber - Haberler - Türk Lirası haberleri, son dakika türk lirası haber ve gelişmeleri burada. Jandarmadan kimlik dolandırıcılarına operasyon.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 11:09:37. #1.14#
title