Haberler

Trabzonspor'un toplam borcu açıklandı

Trabzonspor'un toplam borcu açıklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor Kulübü'nün 31.08.2025 tarihi itibariyle borcunun 4 milyar 255 milyon 973 bin 334 Türk Lirası olarak açıklandı. 59. Olağan Divan Genel Kurulu'nda bugün açıklanan bu borçta milli kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinden elde edilen gelirin dahil olmadığı kaydedildi. Bu rakamın dahil edilmesiyle borcun 2 milyar 850 milyon TL seviyesinde olduğu belirtildi

Trabzonspor'un 59. olağan genel kurul toplantısı, Kadir Özcan Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda divan üyesi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan başkanlık kurulu faaliyet raporuyla denetleme kurulu raporu okundu.

''BÜTÜN MAÇLARI KAZANMIŞ OLARAK DA BURADA OLABİLİRDİM''

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, sezona iyi başladıklarını ancak bazı şanssızlıklar ve hatalı hakem kararları nedeniyle puan kayıpları yaşadıklarını belirterek, "Bugün belki bütün maçlarını kazanmış bir başkan olarak burada olabilirdim ama bazı kasıtlı hakem kararları yüzünden 5 puan gerideyiz. Genç bir takım ve teknik ekibimiz var. Fatih Tekke ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Taraftarımızın desteğiyle çok daha güçlü olacağız" dedi.

''BORCUMUZ 2 MİLYAR 850 MİLYON TL SEVİYESİNDE''

Başkan Doğan, kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a satışından elde edilen gelirin eklenmesiyle birlikte Trabzonspor'un borcunun yaklaşık 2 milyar 850 milyon TL seviyesinde olduğunu söyledi. Doğan, "Bu borcun içinde ileriye dönük bonservis ödemeleri de var. Diğer kulüplerin borçları 30 milyar TL'ye yaklaşmış durumda. Biz ise doğru adımlarla bu seviyede tutabiliyoruz. Şampiyon olduğumuz sezonda takım bütçemiz 35 milyon Euro'ydu, ikinci olan takımın 40 milyon Euro'ydu. Şimdi 8 katı bütçelerle mücadele ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ertuğrul Doğan, ekonomik şartların giderek ağırlaştığı futbol ortamında kulübün rekabet gücünü koruduğunu vurgulayarak, "Fark çok açıldı ve nerede olduğumuzun çok iyi anlaşılması lazım. Trabzonspor her zaman yarışacaktır, her zaman 'Paraya karşı emeğin savaşını' vermiştir" dedi. Doğan, kulübün mali yönden kalıcı gelirler elde etmesi için önemli projeler yürüttüklerini belirterek, "Trabzonspor'un mali anlamda adımlar atabileceği yatırımlar ne yazık ki 25-30 yıldır yapılmamış. Bu da kulübümüzün bir gerçeği. Sayın Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla 4 önemli arazi aldık, beşincisi üzerinde de çalışmalarımız sürüyor. Şenol Güneş bu süreçte bize abilik yaptı, büyük destek verdi. Bu tip destekleri çok nadir gördük" ifadelerini kullandı.

Projelerin detaylarını aralık ayında yapılacak mali kongrede paylaşacaklarını söyleyen Başkan Doğan, "Bu projelerle Trabzonspor'a kalıcı gelir sağlayacak adımlar atacağız. Ancak bu arazileri hiçbir şekilde satmayacağız" şeklinde konuştu.

"Trabzonspor'un borç sorunu 3-4 ay içinde çözülecek"

Ertuğrul Doğan, ekonomik anlamda doğru yolda olduklarını belirterek, "Trabzonspor rakipleriyle yarışabilmek için hem üretip satmak hem de yeni projeler geliştirmek zorunda. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki 3-4 ay içinde kulübümüzün borçla ilgili bir sorunu kalmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
40 yıllık Türk kargo devi iflas etti

40 yıllık Türk kargo devi iflas etti
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı

Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı
Sadettin Saran'dan taraftarı heyecanlandıran transfer sinyali

Taraftarı heyecanlandıran transfer sinyali: Devre arasında...
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var

Bomba yeni parti iddiası
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Yine kafa kafaya geldiler
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.