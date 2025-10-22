Alaçam Belediyesi Araç Filosunu Güçlendirdi

Alaçam Belediyesi, vatandaşlara daha etkin ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla araç filosunu güçlendirdi.

Yaklaşık 35 milyon Türk lirası değerindeki 10 yeni araç, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere filoya dahil edildi.

Yeni araçlar arasında, 2024 model 1 adet makam aracı, 1 adet kazıcı yükleyici, 1 adet paletli ekskavatör, 1 adet çöp toplama aracı, 1 adet yol süpürge kamyonu, 1 adet mini elektrikli yol süpürge kamyonu, 1 adet damperli kamyon, 1 adet beton döküm mikseri, 1 adet 4x4 çift kabin pikap ve 1 adet cenaze nakil aracı yer alıyor.

Bu araçların hizmete girmesiyle birlikte, bakım ve onarım masraflarının azalacağı ve vatandaşlara daha hızlı, verimli hizmet sunulacağı değerlendiriliyor.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir yaptığı açıklamada, "İnsanı merkeze alan yönetim anlayışımızla, halkımıza daha iyi hizmet sunmak için belediyemizin araç filosunu güçlendirdik. Bu araçlar, ilçemizin 65 mahallesinde ve tüm sokaklarında etkin bir şekilde çalışacak." ifadelerini kullandı.

Araç teslim törenine Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, MHP MDK Üyesi Ceyhun Çatalsakal ile siyasi parti ilçe başkanları ile sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.