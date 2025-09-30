Ağrı'da Sahte Dolar ve Euro ile Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı
Ağrı'da jandarma ekipleri, sahte para bulundurduğu gerekçesiyle bir kişiyi gözaltına aldı. Üzerinde 6 bin 500 Amerikan doları, 150 avro ve 2 bin 600 Türk lirası bulunan şüphelinin karakoldaki işlemleri devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, uygulama noktasında şüpheli hareketleri nedeniyle takibe alınan bir kişinin üst araması yapıldı.
Üzerinden sahte 6 bin 500 Amerikan doları, 150 avro ve 2 bin 600 Türk lirası çıkan şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin karakoldaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel