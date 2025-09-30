Haberler

Ağrı'da Sahte Dolar ve Euro ile Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı

Ağrı'da jandarma ekipleri, sahte para bulundurduğu gerekçesiyle bir kişiyi gözaltına aldı. Üzerinde 6 bin 500 Amerikan doları, 150 avro ve 2 bin 600 Türk lirası bulunan şüphelinin karakoldaki işlemleri devam ediyor.

Ağrı'da sahte dolar, avro ve Türk lirasıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uygulama noktasında şüpheli hareketleri nedeniyle takibe alınan bir kişinin üst araması yapıldı.

Üzerinden sahte 6 bin 500 Amerikan doları, 150 avro ve 2 bin 600 Türk lirası çıkan şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin karakoldaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
