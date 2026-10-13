Haberler

Mersin merkezli DEAŞ finans operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin merkezli DEAŞ finans operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ finans kaynaklarına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 398 bin TL değerinde Türk lirası, ABD doları ve Suriye lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

MERSİN merkezli 4 ilde DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yaklaşık 398 bin TL değerinde Türk lirası, ABD doları ve Suriye lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, başta Silifke ve Erdemli ilçeleri olmak üzere örgütün finansal faaliyetleri incelendi. Çalışmalar kapsamında, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan haklarında soruşturma başlatılan 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Mersin merkezli İstanbul, Kocaeli ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Bu arada daha önce DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilen, ancak yasa dışı yollarla yeniden Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 1 kişi de arama yapılan adreste yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 398 bin TL değerinde Türk lirası, ABD doları ve Suriye lirasına el konuldu. Soruşturma kapsamında incelenmek üzere çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Saral'ın itirazına rağmen Bakan Memişoğlu sigara kararında ısrarcı

Saral'ın itirazına rağmen Bakan Memişoğlu kararında ısrarcı
Mersin’de 16 milyon TL’lik dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

360 kişiyi dolandırdılar, hesaplarından 25 milyar TL çıktı!
Şampiyonlar Ligi binlerce kez simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazanma ihtimalleri açıklandı

Bu hiç iyi olmadı! Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Her ay paranız gidiyor olabilir

Cüzdanınızdaki kartı hemen kontrol edin! Bu kesinti can sıkabilir
Abramoviç otelden vazgeçti! 100 dönüm arazi aldı, bakın ne yapacak

Abramoviç otelden vazgeçti! 100 dönüm arazi aldı, bakın ne yapacak
Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı

Ünlü oyuncunun son durumu doktorları bile şaşırttı
16 yaşındaki kızı taciz eden robota polis el koydu

16 yaşındaki kıza yaptığı hareket başını yaktı! Fotoğraf karakoldan
YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler

DEM Parti'yi ayağa kaldıran görüntü! Art arda zehir zemberek tepkiler
13 ilde dev operasyon! 7,6 milyar TL'lik malvarlığına el konuldu

13 ilde dev operasyon! 7,6 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
Kızının düğününe 2 gün kala eşini 8 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Kocaeli'de sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Eşofman iddiasıyla eşini öldürmüştü! Mahkemeden ağır karar