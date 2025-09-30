Ağrı'da Jandarma Operasyonunda Sahte Para Ele Geçirildi

Ağrı'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda sahte para ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mali suçlar ve suç gelirleri ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Kent merkezinde şüpheli hareketlerde bulunduğu değerlendirilen bir kişi takibe alındı.

Şahsın üstünde yapılan aramada 65 adet sahte 100 Amerikan Doları, 3 adet sahte 50 euro ve 13 adet sahte 200 Türk Lirası bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. - AĞRI