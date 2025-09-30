Haberler

Ağrı'da Jandarma Operasyonunda Sahte Para Ele Geçirildi

Ağrı'da Jandarma Operasyonunda Sahte Para Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da jandarma ekipleri, mali suçlar kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonda 65 sahte 100 Amerikan Doları, 3 sahte 50 Euro ve 13 sahte 200 Türk Lirası ele geçirirken, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ağrı'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda sahte para ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mali suçlar ve suç gelirleri ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Kent merkezinde şüpheli hareketlerde bulunduğu değerlendirilen bir kişi takibe alındı.

Şahsın üstünde yapılan aramada 65 adet sahte 100 Amerikan Doları, 3 adet sahte 50 euro ve 13 adet sahte 200 Türk Lirası bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Avrupa'nın insaniyeti bu kadar! Dünyanın gözünü diktiği filoyu ölüme terk edecekler

Avrupa'nın insaniyeti bu kadar! Dünyanın gözünü diktiği filoyu ölüme terk edecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin köklü mobilya markası resmen iflas etti

Türkiye'nin köklü mobilya markası iflas bayrağını resmen çekti
Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ekim, bu sefer süre uzatılmayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.