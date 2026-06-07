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Antalya Havalimanı'nda bebek bezleri içine gizlenmiş 381 bin 750 avro ele geçirildi

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Antalya Havalimanı'nda Gümrükler Muhafaza ekipleri, bebek bezleri içine gizlenmiş 381 bin 750 avro (yaklaşık 20,4 milyon TL) nakit para ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TİCARET Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin Antalya Havalimanı'nda bebek bezleri içine gizlenmiş halde toplam 381 bin 750 avro nakit para ele geçirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Fransa'nın Paris Havalimanı'ndan Antalya'ya gelen bir yolcuya ait bagajda yapılan kontroller sonucunda, bebek bezleri içerisine gizlenmiş halde toplam 381 bin 750 avro nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen söz konusu nakit paranın değerinin 20 milyon 428 bin 129 TL olduğu belirlendi. Olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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