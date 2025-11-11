Haberler

Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kapalıçarşı'da kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de içerisinde olduğu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyon sonucu 76 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu doğrultusunda 335 milyon Türk Lirası değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kapalıçarşı'da kara para aklama soruşturması kapsamında 76 şüpheli gözaltına alındı.
  • Soruşturmada 335 milyon Türk Lirası değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.
  • Suç gelirlerinin yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılıktan elde edildiği ve paravan şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kapalıçarşı'da kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'yasa dışı bahis', 'forex yatırım dolandırıcılığı' ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklama eylemleri gerçekleştirildiği tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun düzenlemiş olduğu raporlarda ve bilirkişi raporuna göre, paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesapları üzerinden bir organizasyon kurulduğu, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu aktarıldı. Ayrıca, bu sistemin suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması amacıyla Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi olduğu iddia edildi.

76 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında suç gelirlerinin bilhassa Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair daha önce üç operasyon gerçekleştirilirken, bugün dördüncü operasyon düzenlendi. Suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek üzere kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanında Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonlarıyla sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğu hususunda kanaat oluşan Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de içerisinde olduğu İstanbul merkezli 10 ilde 76 şüpheli gözaltına alındı.

31 ARAÇ VE 74 TAŞINMAZA EL KONULDU

Soruşturma çerçevesinde ayrıca, Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu doğrultusunda 335 milyon Türk Lirası değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.

