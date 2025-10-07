Türkiye'de çok seviliyor! Efsane model yeniden üretime girdi

Türkiye'de en çok sevilen otomobillerden biri yeniden üretime girdi. Volkswagen'in birkaç yıl önce üretimden çektiği Passat yeniden üretime girdi.

KENDİNE ÖZGÜ KARAKTERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Ön kısımda LED şerit difüzör ve farları birbirine bağlarken, aydınlatmalı VW logoları Passat'a anında fark edilebilir kılıyor. IQ ışık matrisi farlar gerçek zamanlı olarak trafiğe uyum sağlarken, süper kırmızı yüzey LED arka lambaları her gelişin her gidiş kadar güvenli olmasını sağlıyor.

Karşılama ışığı animasyonundan dinamik sinyallere, hem güvenliği hem de rahatlığı artıran elektrikle ayarlanabilir ve katlanabilir dış aynalara kadar her ayrıntı etkileyici olacak şekilde tasarlandı.

Passat, varlığını tamamlamak için çeşitli iddialı kaplama seçenekleriyle sunuluyor. Saf beyaz, grenadilla siyahı, bambus grisi, böğürtlen, en koyu okyanus mavisi ve gümüş yaprak her biri tasarımı kendine özgü karakteriyle öne çıkarıyor.

PANORAMİK CAN TAVAN ÖZELLİĞİ

Passat, 17 saklama bölmesi ve sınıfının lideri 520 litrelik bagaj hacmiyle her yolculuğu düzenli tutuyor. Ayrıca, segmentinin en uzun ve şimdiye kadar üretilmiş en geniş Passat'ı olduğu belirtiyor.

Deneyimi daha da üst seviyeye taşıyan birinci sınıf detaylar da araçta yer alıyor. Panoramik cam tavan kabine ışık getiriyor, 30 renkli ortam aydınlatması da araçta yer alıyor.

3 BÖLGELİ AKILLI KLİMA

Kabin genelinde kişiye özel sıcaklık için 3 bölgeli akıllı iklim kontrolü, ön ve arkada havalandırmalı masaj koltukları, arkada yumuşak baş desteği yastıkları dahil 12 yönlü elektrikli ayar ve 4 yönlü bel desteğine sahip sürücü ve yolcu koltukları, elektrikli eğim fonksiyonuna sahip arka koltuklar araçta yer alıyor.

FİYATLARI BELLİ OLDU

1.5 TSI ve 2.0 TSI benzinli motor seçenekleriyle satışa sunulan Yeni Passat üç donanım seviyesinden Katar'da satışa sunuldu. İki motor gamında da 7 ileri DSG şanzıman bulunuyor.

Trendline, Comfortline ve Highline donanımla satışa sunulan Passat, Katar'da 99 bin Katar Riyali, yaklaşık 1.4 milyon Türk Lirası'na satılıyor.