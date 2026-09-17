Haberler

TCMB’den likidite yönetimi kararı: Repo fonlaması artırılacak

TCMB’den likidite yönetimi kararı: Repo fonlaması artırılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda Türk lirası likidite yönetimine ilişkin tedbirleri açıkladı. Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı artırılırken, bankaların borç alabilme limitleri güncellenecek ve teminat iskonto oranları azaltılacak.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda Türk lirası likidite yönetimine ilişkin tedbirleri açıkladı. Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı artırılırken, bankaların borç alabilme limitleri güncellenecek ve teminat iskonto oranları azaltılacak.

TCMB, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda Türk lirası likidite yönetimine ilişkin yeni tedbirler aldı.

TCMB tarafından yapılan basın duyurusunda, likidite imkanlarının gözden geçirildiği bildirildi. Bu kapsamda, haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının likidite koşulları dikkate alınarak artırılacağı belirtildi.

Duyuruda, TCMB bünyesinde faaliyet gösteren Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerinin, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncelleneceği ifade edildi.

TCMB bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranlarının da gözden geçirilerek azaltılacağı kaydedildi.

Açıklamada, likidite koşullarının yakından takip edileceği ve gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbirin alınacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA
Demet Akalın'a konserinde taciz şoku: Her tarafımı elledi ya

Ünlü şarkıcı konserinde kabusu yaşadı: Her tarafımı elledi ya
ABD'li rapçi Macklemore, Sheeran'ın turnesinden kazandığı gelirin 1 milyon dolarını Filistin'e bağışlayacak

“Özgür Filistin” dedi, turneden çıkarıldı! 1 milyon dolar bağışlayacak
Usta tiyatrocu Münir Canar hayatını kaybetti

Usta sanatçıdan acı haber geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18 ilde idare mahkemeleri için yeni karar! Bölge dereceleri değişti

18 ilde idare mahkemeleri için yeni karar
Rusya'da silahların gölgesinde seçim! Sandıklar evlerin kapısına götürüldü

Yok böyle seçim!
Gerekçe bilindik! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü

Vatandaş isyanda! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü
Tedesco'nun prensiydi, İsmail Kartal tek bir kez bile 11'de şans vermedi

Tedesco'nun prensiydi, İsmail Kartal tek bir kez bile 11'de şans vermedi
22 yaşındaki teknik direktörden Beyaz'a olay yanıt

Ülkenin konuştuğu Zeynep'ten Beyaz'a olay yanıt

Bruno Genesio'dan Beşiktaş için ses getiren itiraf: Kulaklarım 2-3 gün ağrıdı

Beşiktaş taraftarı için söyledikleri bomba: Kulaklarım...
İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev aldı